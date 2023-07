Il mistero dell'ex comandante russo ucciso mentre faceva jogging

Da comandante di sottomarini, avrebbe dato l'ordine di bombardare la città ucraina di Vinnytsia, facendo una strage di civili. Di recente, aveva lasciato il fronte per tornare in patria e diventare il numero 2 della delicata operazione voluta da Vladimir Putin per reclutare nuovi soldati. Un incarico che non potrà portare a termine: l'ex comandante di un sottomarino della flotta del mar Nero, Stanislav Rzhitskiy, 42 anni, è stato assassinato mentre faceva jogging nella città russa di Krasnodar. La notizia, diffusa prima su Telegram, è stata confermata dai servizi d'intelligence ucraini del Dia, scrive Ukrainska Pravda.

L'omicidio sarebbe avvenuta nelle prime ore della mattina di lunedì 10 luglio. Rzhitskiy si trovava in un parco "deserto a causa di una forte pioggia e non vi sono testimoni che possano fornire dettagli o identificare chi ha sparato", nota il Dia. Dettagli che alimentano l'ipotesi che a uccidere l'alto funzionario dell'esercito russo possano essere stati sicari al soldo di Kiev. Una vendetta, forse, per il bombardamento di Vinnytsia, dove morirono 27 persone: era il luglio 2022, esattamente un anno fa, e Rzhitskiy guidava il sottomarino russo Alrose, da cui sarebbero partiti i missili. "C'erano persone che hanno detto che si sarebbero vendicate, ed ecco che si sono vendicate", ha detto l'oppositore russo Iliya Ponomarev secondo quanto riportano alcune agenzie.

Insieme all'ipotesi della vendetta, c'è anche quella di un'operazione, sempre condotta da Kiev, volta a compromettere l'azione di reclutamento a cui lavorava Rzhitskiy. Da aprile, l'esercito russo sta cercando di ricostituire i ranghi decimati sul fronte ucraino, senza ricorrere a una nuova mobilitazione, misura impopolare che rischierebbe di indebolire Putin. Mosca sta conducendo una vasta campagna, diffondendo in maniera massiccia annunci pubblicitari per incoraggiare le persone ad arruolarsi nell'esercito con la promessa di alti salari e benefici sociali. Ma il reclutamento sta incontrando diverse resistenze, come dimostrano gli arresti di decine di persone accusate di aver incendiato o voluto incendiare centri per l'arruolamento.

Kiev smentisce di aver avuto un ruolo nell'omicidio: l'Ucraina "non ha nulla a che fare" con la morte Rzhitsky, ha affermato il capo dei servizi segreti militari ucraini, Kyrylo Budanov. "Sappiamo che le radici di quanto avvenuto ieri devono essere cercate all'interno della Russia stessa, dove cresce la protesta contro la guerra in Ucraina", afferma Budanov sul suo canale Telegram.