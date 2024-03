Accende fuoco d'artificio, ucciso a 13 anni dai soldati israeliani: esulta la destra estremista

Gli agenti della polizia di frontiera israeliana hanno sparato a un ragazzino che aveva acceso un fuoco d'artificio vicino al posto di controllo nel campo profughi di Shuafat, in Cisgiordania. I fuochi d'artificio non erano diretti contro gli agenti e non li mettevano in pericolo, scrive l'autorevole quotidiano progressista israeliano Haaretz.

Rami El Halhuli aveva solo 13 anni

Si chiamava Rami El Halhuli e aveva 13 anni. E' stato colpito al petto e non ha avuto scampo. I resoconti dei testimoni oculari confermano secondo Al Jazeera quanto mostrano due video. In uno di essi il ragazzino accende fuochi d'artificio, non nelle vicinanze dei soldati israeliani. Nell'altro si vede lui ormai morto, steso a terra, e sua madre che lo piange, devastata. La moschea locale ha proclamato una giornata di lutto e oggi ci sarà uno sciopero di tutte le attività commerciali del campo di Shuafat, noto anche come "campo di Anata", che si trova a nord-est di Gerusalemme, 5 chilometri a est del centro della città.

Il ministro israeliano della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir, esponente della destra "più destra" del governo Netanyahu, un estremista, ha commentato così l'incidente nel campo profughi di Shuafat: "Io sostengo gli agenti della polizia di frontiera che stanno operando in questo momento, rischiando la vita di fronte a decine di rivoltosi arabi a Shuafat" e "rendo omaggio al combattente che ha ucciso il terrorista che ha tentato di sparare fuochi d'artificio contro di lui e le forze dell'ordine. Questo è esattamente il modo in cui bisogna agire contro i terroristi: con determinazione e precisione".

ATTENZIONE IMMAGINI FORTI

Tonight at the Shuafat Refugee Camp in East Jerusalem. A Palestinan youth, aged thirteen, fires fireworks and is shot dead.



Words fail pic.twitter.com/iSjd5tNSEA — Daniel Seidemann (@DanielSeidemann) March 12, 2024

Nelle scorse ore le forze israeliane hanno lanciato attacchi aerei in tutta la Striscia di Gaza, uccidendo e ferendo dozzine di persone, tra cui 10 nella sola Deir el-Balah. Almeno quattro palestinesi sono stati uccisi durante i raid israeliani in diverse località della Cisgiordania.