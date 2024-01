È stato ucciso il magistrato che indagava sull'assalto armato in tv in Ecuador

Non si ferma l'ondata di violenze in Ecuador. Il pubblico ministero incaricato di indagare sull'assalto armato allo studio della TC Television a Guayaquil, trasmesso in diretta tv la scorsa settimana, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco da un commando di sicari. Il magistrato César Suárez, che era responsabile di casi relativi a narcotraffico, terrorismo e criminalità organizzata, è stato ucciso nel pomeriggio del 17 gennaio in un quartiere del nord di Guayaquil, centro nevralgico della guerra dell'Ecuador contro il narcotraffico e una delle aree più violente del Paese.

Il procuratore generale, Diana Salazar, ha deplorato l'omicidio del pubblico ministero e ha detto che non si fermerà la lotta contro i gruppi della criminalità organizzata. Secondo una ricostruzione resa dalla testata locale Expreso, il magistrato è rimasto vittima di un'imboscata mentre conduceva la sua auto per andare in tribunale nella zona nord della città di Guayaquil. Suárez era solo, dal momento che ancora non gli era stata assegnata la scorta. All'inizio della settimana aveva dichiarato al quotidiano ecuadoriano El Universo di non avere una guardia del corpo. Elemento che probabilmente non è sfuggito ai suoi killer. Secondo quanto si può osservare dalle prime foto scattate nella scena dell'aggressione, i sicari avrebbero affiancato l'auto del magistrato sparando numerosi colpi all'altezza del finestrino del conducente.

"I criminali, i terroristi, non freneranno il nostro impegno nei confronti della società ecuadoriana", ha detto il ministro della giustizia, Diana Salazar, in un video pubblicato sui social media. "Chiediamo alle forze dell`ordine di garantire la sicurezza di coloro che svolgono i loro compiti".

Suárez è un nome noto nella magistratura ecuadoriana. Il procuratore era conosciuto per aver condotto diverse inchieste contro i principali gruppi criminali che operano nella città diventata negli ultimi anni il principale hub del traffico di cocaina verso l'Europa. Suárez, che aveva in mano anche l'inchiesta per l'assalto al canale televisivo Tc della settimana scorsa, aveva ricevuto già diverse minacce ma non gli era stata assegnata ancora una scorta. Stava indagando sui mandanti dell'attacco e per il caso aveva interrogato i 13 uomini, arrestati dopo che le forze speciali della polizia avevano liberato la stazione televisiva dai membri del gruppo criminale.

L'Ecuador era considerato uno dei Paesi più sicuri dell'America latina. Ma nel giro di poco più di un decennio, la situazione è degenerata, tanto che oggi l'Ecuador assomiglia sempre più a un narco-Stato sull'orlo di un "conflitto armato interno", come lo ha definito il suo neo presidente, il 35enne Daniel Noboa.