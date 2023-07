L'Ucraina ha abbattuto con i Patriot velivoli di Mosca sul suolo russo

Quella che si combatte in Ucraina è una guerra tradizionale, ma portata avanti con armi moderne. Come i Patriot, sistemi di difesa missilistica più avanzati, richiesti da Kiev con insistenza alle potenze occidentali per proteggersi dagli intensi attacchi aerei condotti dalla Russia sulle infrastrutture civili e, in particolare, sulla rete elettrica nazionale.

Proprio uno dei sistemi Patriot ha permesso all'Ucraina di segnare una vittoria contro l'aviazione russa: il 13 maggio scorso, nei cieli della regione russa di Bryansk, è stata abbattuta una squadra di velivoli russi (un Sukoi Su-34 con bombe teleguidate, un Su-35s, due elicotteri Mi-8 con sistemi elettronici che rendono cieca la difesa aerea ucraina e un drone) dai Patriot, di fabbricazione americana, che sono stati donati da Stati Uniti, Germania e Paesi Bassi.

La notizia arriva dopo qualche settimana dall'operazione ed è stata rilanciata dall'Aeronautica militare ucraina, che ha pubblicato un video in occasione della Giornata delle forze antiaeree il 3 luglio.

Il 14 maggio l'Aeronautica ucraina aveva comunicato che il giorno precedente la Russia aveva perso tre elicotteri e due aerei nell'oblast russo di Bryansk, al confine. Il video pubblicato dalle stesse forze ucraine di recente mostra sul lato di un sistema di difesa aerea Patriot il "conteggio" dei velivoli abbattuti che sembra indicare, ma non c'è certezza, che tre elicotteri e due jet sarebbero stati abbattuti il 13 maggio.

