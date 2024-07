Migliaia di detenuti liberati e spediti al fronte: la nuova strategia dell'Ucraina

Era ampiamente previsto e ora, dopo 869 giorni di guerra, è ufficiale (o quasi). Il governo ucraino sta progettando di arruolare circa 15.000 detenuti condannati nelle forze armate in base alla nuova legge sulla mobilitazione. A darne notizia oggi è il Financial Times, citando il ministro della Giustizia ucraino Denys Maliuska.

La legge che inasprisce le regole di mobilitazione è entrata in vigore a Kiev il 18 maggio, impone che tutti gli ucraini soggetti al servizio militare si presentino agli uffici di leva entro 60 giorni dall'entrata in vigore. Maliuska ha dichiarato al Ft che si prevedono inizialmente circa 5.000 reclute, numero che potrebbe però triplicare in breve tempo.

Secondo Maliuska, sono già stati liberati, su base volontaria, 2.872 prigionieri, mentre il numero complessivo dei richiedenti ammonta a 5.196, di cui 368 respinti per motivi di salute. Il primo gruppo di detenuti rilasciati sta già seguendo l'addestramento militare e dovrebbe essere schierato entro la fine dell'estate.

La legge marziale è stata introdotta in Ucraina il 24 febbraio 2022, poco dopo l'inizio dell'invasione. Il giorno successivo, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha firmato un decreto sulla mobilitazione generale. Da allora la legge marziale e la mobilitazione sono state prolungate a più riprese. Agli uomini di età compresa tra i 18 e i 60 anni è tutt'ora vietato lasciare l'Ucraina.

Gli ex detenuti difenderanno l'Ucraina nelle file della 24a brigata meccanizzata intitolata al re Danilo. Il nuovo battaglione "Kharakternyky", informa l'account X del battaglione stesso, viene composto da cittadini che stavano scontando la pena, ma hanno scelto di unirsi all'esercito: è diventato possibile dopo l’adozione del nuovo disegno di legge. Consente di modificare la detenzione effettiva in una pena sospesa, attraverso la partecipazione allo scontro diretto in prima linea, "per difendere e proteggere indipendenza e integrità territoriale dell'Ucraina". Molti dei detenuti hanno esperienza di combattimento.

Former convicts will be defending Ukraine within the ranks of the 24th separate mechanized brigade named after King Danylo



Brand new battalion - «Kharakternyky». It consists of citizens who were serving their sentences, but wanted to join the UAF. pic.twitter.com/eGc4W2yuPn