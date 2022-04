In Ucraina ci sono stati almeno 240 attacchi hacker russi

In Ucraina non si combatte solo un conflitto militare, ma anche una guerra tecnologica e dell'informazione. Microsoft, il gigante statunitense del tech, ha lanciato un allarme a Kiev sull'attività cybernetica legata ai russi. Il colosso della tecnologia ha rilevato 240 cyber attacchi contro obiettivi ucraini portati a segno da almeno sei diversi gruppi hacker legati al Cremlino, dall'inizio del conflitto.

La denuncia arriva dopo un rapporto pubblicato da Microsoft, che si presenta come il documento pubblico più completo degli sforzi di hackeraggio russo legati alla guerra in Ucraina.

Ma qual è l'attività degli hacker russi? Da una prima analisi del gigante tecnologico statunitense, i pirati informatici hanno agito con l'obiettivo di sostenere le azioni dell'esercito russo e la propaganda online nel Paese assediato dalle bombe delle truppe moscovite.

Il vice presidente di Microsoft, Tom Burt, ha affermato che l'uso da parte russa di cyber attacchi sembra "essere strettamente connesso e qualche volta direttamente sincronizzato con le sue operazioni militari cinetiche". Tra le cyber operazioni russe Burt ha citato un attacco informatico contro una società di trasmissione Ucraina avvenuto lo scorso 1° marzo, lo stesso giorno in cui c'è stato il bombardamento russo contro una torre televisiva a Kiev. In quell'occasione, ha rilevato Microsoft, sono state inviate diverse e-mail agli ucraini per diffondere il messaggio della propaganda russa e sostenere, falsamente, che il governo ucraino li stava "abbandonando" durante l'assedio russo di Mariupol.

Il gigante tecnologico ha lanciato un monito su sospetti hacker russi che "stanno lavorando per compromettere le organizzazioni nelle regioni di tutta l'Ucraina" e potrebbero aver raccolto informazioni di intelligence sulle partnership militari ucraine molti mesi prima dell'inizio dell'invasione.