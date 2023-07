La Russia attacca ancora: bombe su Odessa e Kiev prima del vertice Nato

Non si fermano gli attacchi della Russia, neanche nella giornata in cui è previsto il vertice Nato a Vilnius, in Lituania, dove il tema chiave sarà proprio il conflitto in Ucraina, che ormai va avanti da oltre 500 giorni. Nella notte sono le forze armate di Mosca hanno bombardato Kiev e la regione di Odessa, ma al momento non si hanno informazioni certe su eventuali vittime. Come confermato da Serhiy Popko, capo dell'amministrazione militare di Kiev, l'allerta antiaerea è scattata nella notte, anche nelle regioni di Kirovohrad, Mykolaiv, Poltava e Cherkasy.Coioe: "Il nemico ha attaccato Kiev dal cielo per la seconda volta questo mese".

Attacchi a Kiev e Odessa

I droni di fabbricazione iraniana Shahed, scagliati contro la capitale ucraina, sono stati distrutti dalla difesa aerea: "I droni di fabbricazione iraniana sono stati lanciati da sud, molto probabilmente dal territorio russo di Krasnodar - ha aggiunto Popko - tutti i bersagli aerei che volavano verso Kiev sono stati distrutti dalle nostre forze e mezzi di difesa aerea". Al momento non si segnalano vittime, ma diversi edifici residenziali sono stati danneggiati dai detriti dei droni abbattuti: in particolare i resti dei "droni-kamikaze" hanno colpito 12 case private e un edificio multipiano, con vetri rotti, danni ai tetti e alle facciate.

Nella notte i bombardamenti russi hanno colpito anche la regione di Odessa: 22 droni kamikaze Shahed sono stati distrutti dalle difese aeree ucraine, ma i detriti cadendo a terra hanno causato incendi in due terminal del porto, uno dei quali dedicato all'esportazione di grano. La conferma è arrivata da Oleg Kiper, capo dell'amministrazione militare dell'Oblast di Odessa: "A causa della caduta di frammenti dei droni abbattuti, si è verificato un incendio in due terminal vicino al porto, tra cui uno di cereali. È stata presa di mira un'area chiave per l'accordo sul grano: l'obiettivo dell'attacco era un terminal di cereali. Due terminal portuali hanno preso fuoco, compreso un terminal per il grano". Non è la prima volta che le forze armate di Mosca puntano il porto di Odessa cercando di distruggere delle infrastrutture strategiche: in questo caso, oltre ai terminal, sono stati danneggiati anche due edifici.

La situazione a Bakhmut i territori recuperati

Intanto rimane caldissima la situazione a Bakhmut, città che negli ultimi giorni è stata teatro di scontri violentissimi. Nella giornata di ieri, lunedì 10 luglio, il generale ucraino Oleksandr Syrskyi ha annunciato la vittoria di Kiev su quel fronte: "Il nemico è in trappola e la città e sotto il nostro controllo". Bakhmut, che per mesi è stata sotto il controllo del Gruppo Wagner, la compagnia di mercenari guidata da Evgheny Prigozhin, è stata abbandonata nei primi giorni di maggio, rendendo possibile l'avanzata dell'esercito ucraino, la riconquista della città e delle alture dominanti della zona. L'attuale controffensiva ucraina è riuscita a recuperare 24 chilometri quadrati intorno alla città di Bakhmut, situata sul fronte orientale e praticamente interamente occupata dalla Russia. "Nell'area di Bakhmut, le forze armate hanno liberato 24 chilometri quadrati", ha annunciato lo Stato Maggiore della Difesa in un comunicato pubblicato sul canale ufficiale Telegram dell'esercito ucraino. Secondo la nota, quattro di quei chilometri quadrati sono stati recuperati dalle truppe ucraine durante la scorsa settimana, in cui diversi portavoce di Kiev hanno riferito di periodici avanzamenti nell'area senza dare cifre sulla superficie riconquistata.

Un'operazione di riconquista che procede a gran velocità: secondo il bollettino giornaliero del think tank americano Institute for the study of war (Isw), in sole cinque settimane dall'inizio della controffensiva, avvenuto lo scorso 4 giugno, le forze di Kiev hanno liberato i territori che le armate russe avevano conquistato in sei mesi. Secondo una stima dell'Isw, dall'inizio della controffensiva gli ucraini hanno liberato 253 km quadrati di territorio, mentre da gennaio ad oggi, l'esercito del Cremlino ha occupato 282 km quadrati di territorio ucraino.

