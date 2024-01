L'Ucraina ha bombardato una raffineria di petrolio in Russia

Un vasto incendio è scoppiato in una raffineria a Tuapse, nel sud della Russia. Lo riportano i media locali, senza specificare la causa dell'incendio, che è stato domato stamattina. "L'unità di aspirazione era in fiamme. Secondo le prime informazioni, non ci sono state né vittime né feriti", ha dichiarato Sergei Boiko, capo del distretto della città.

Diverse infrastrutture energetiche sono state colpite in Russia da sospetti droni ucraini nelle ultime settimane, in quella che le autorità di Kiev definiscono una "giusta" ritorsione per gli attacchi russi alle proprie infrastrutture energetiche.

Alcuni canali Telegram russi sostengono che i droni siano responsabili anche dell'ultimo attacco alla raffineria, che produce nafta e combustibili destinati a Turchia, Cina, Malesia e Singapore con una capacità di produrre 240mila barili al giorno. E nella mattinata di oggi, giovedì 25 gennaio 2024, è arrivata anche la rivendicazione ufficiale dell'attacco, alla France Presse, da parte di una fonte ucraina.

C’è stata una enorme esplosione e un incendio di circa 200 metti quadrati nella raffineria di petrolio Rosneft a Tuapse, sulla costa orientale Del Mar Nero, nel Krasnodar Krai, dopo un attacco di droni. La raffineria si trova a 450 km dalle posizioni ucraine più vicine pic.twitter.com/aPYAxKsGpz — jacopo iacoboni (@jacopo_iacoboni) January 25, 2024

Ucraina: riunione Consiglio Onu su aereo precipitato

Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite si riunirà questa sera a New York intanto per affrontare la questione dell'aereo militare russo precipitato ieri vicino Belgorod. Sarà prima ascoltato a porte chiuse il rapporto del direttore generale dell'Aiea Rafael Grossi sulla situazione della centrale nucleare di Zaporizhzhia e quindi si riunirà quindi su richiesta della Russia in merito allo schianto dell'Il-76 nella regione di Belgorod.

Secondo un corrispondente di Ukrinform a New York, la prima riunione a porte chiuse del Consiglio di sicurezza inizierà alle 15 ora locale, la seconda inizierà alle 17 circa.