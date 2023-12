L'Ucraina risponde alla pioggia di missili russi e bombarda Belgorod

L'Ucraina risponde alla pioggia di missili russi che si è abbattuta nella giornata di ieri 29 dicembre, provocando almeno 39 morti e 159 feriti, il peggiore attacco dal 2023. Kiev avrebbe dato il via a un massiccio bombardamento del centro di Belgorod, una città russa vicina al confine con l'Ucraina. Il bilancio provvisorio dell'attacco è di 14 morti e 108 persone sono rimaste ferite. L'attacco non è stato rivendicato dall'Ucraina, ma l'emittente RBC-Ukraine ha citato fonti ufficiali che affermano come l'operazione sul territorio russo arrivi in risposta al massiccio bombardamento di Mosca avvenuto il 29 dicembre. Il ministero della Difesa russo ha detto che le sue unità antiaeree hanno distrutto venerdì 13 razzi ucraini sulla regione meridionale di Belgorod. Ma il sistema antimissilistico non ha garantito una totale protezione. L'attacco delle forze armate ucraine su Belgorod sarebbe stato effettuato utilizzando "due missili Vilkha con munizioni a grappolo che sono vietate nonché utilizzando razzi Vampire Mlrs di fabbricazione ceca", ha affermato il ministero della Difesa russo citato dall'agenzia di stampa russa 'Tass'.

Il presidente della Federazione russa Vladimir Putin è stato informato dell'attacco delle forze armate ucraine ai quartieri residenziali di Belgorod e probabilmente già ha in serbo una controffensiva. "Il bombardamento di Belgorod è un attacco terroristico che non resterà impunito, Russia Unita fornirà assistenza ai residenti locali", ha affermato Andrei Turchak in un post su Telegram, il segretario generale del partito Russia Unita, la formazione politica legata al presidente russo Vladimir Putin.

D'altronde, la strategia del leader del Cremlino è chiara: fiaccare il morale del popolo ucraino, già stremato dopo quasi due anni di conflitto. Putin sembra muoversi anche sul fronte esterno per limitare il sostegno dei Paesi occidentali a Kiev. Secondo il Washington Post, che cita alcuni documenti del Cremlino e interviste con funzionari europei, la Russia sta intensificando i suoi sforzi per indebolire il sostegno francese all'Ucraina nell'ambito di una campagna di propaganda in Europa occidentale che è parte della guerra contro Kiev.

I documenti della Russia mostrano che l'obiettivo di Mosca è minare il sostegno all'Ucraina e indebolire la determinazione della Nato. I tentativi compiuti n Francia appaiono simili alle interferenze in Germania, dove il Cremlino ha cercato di unire l'estrema destra e l'estrema sinistra in un'alleanza contro la guerra.