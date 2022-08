Ucraina, bombe nella regione di Zaporizhzhia: "Uccisi anche due bambini"

Nella regione di Zaporizhzhia, e precisamente nella zona di Kamianka, almeno cinque persone sarebbero rimaste uccise dalle bombe. A denunciarlo è stato il governatore locale, Oleksandr Starukh, che ha accusato i russi per l'attacco. Su Telegram ha spiegato che il bilancio potrebbe aggravarsi perché secondo le notizie degli abitanti dell'area potrebbero esserci persone sotto le macerie.

"I russi disumani hanno ucciso Anastasia Borovyk e i suoi due bambini di otto e due anni", ha scritto, precisando che la donna di 29 anni era a capo del centro culturale di Kamianka. Nessun dettaglio sull'identità delle altre persone rimaste uccise. Secondo Starukh ci sono stati almeno sei attacchi "dal territorio occupato contro edifici residenziali", compreso il palazzo di quattro piani in cui viveva la famiglia. "L'ultimo piano è stato completamente distrutto - ha denunciato - Non c'è perdono per questi crimini".

Zelensky sulla centrale nucleare: "La situazione resta pericolosa"

Intanto tiene banco il tema della sicurezza della centrale nucleare presente nella regione. Ieri gli operai ucraini hanno ricollegato uno dei suoi reattori alla rete elettrica, dopo un'interruzione che ha alimentato un nuovo braccio di ferro con la Russia, oltre ad aver aumentato le preoccupazioni di un incidente radioattivo. "Voglio sottolineare che la situazione resta molto rischiosa e pericolosa" ha detto nelle scorse ore il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

"Qualsiasi ripetizione degli eventi di giovedì, qualsiasi disconnessione dell'impianto dalla rete, qualsiasi azione della Russia che possa innescare lo spegnimento dei reattori - ha fatto sapere il presidente ucraino - porterà ancora una volta la centrale a un passo dal disastro". Il presidente, dopo gli scambi di accuse tra Mosca e Kiev, ha ribadito l'importanza della missione dell'Aiea "il prima possibile" e del "ritiro delle truppe russe" dall'area.

Gli ispettori dell'agenzia atomica delle Nazioni Unite dovrebbero arrivare alla centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia la prossima settimana. Secondo il Wall Street Journal, ci sarebbe infatti stata una svolta nei negoziati sull'accesso al complesso del reattore, che è occupato dalle forze russe. Il team dell'Aiea potrebbe portare pezzi di ricambio, dispositivi di monitoraggio delle radiazioni e altri materiali vitali per l'impianto, il più grande d'Europa, nel timore che i combattimenti nell'area che ha danneggiato le linee elettriche e causato incendi possano determinare una catastrofe nucleare in una centrale gia' definita "fuori controllo".