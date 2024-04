Meno carri armati Abrams, più missili Patriot: cosa sta succedendo in Ucraina

L'esercito ucraino cambia l'utilizzo dei carri armati Abrams M1A1 forniti dagli Stati Uniti nel gennaio 2023 dopo mesi di pressioni da parte di Kiev. Ad annunciare la scelta sono alcuni funzionari statunitensi, i quali hanno spiegato che il massiccio utilizzo di droni da parte della Russia rende troppo difficile l'utilizzo degli Abrams senza che questi vengano scoperti e attaccati: "Non c'è terreno aperto che si possa attraversare senza timore di essere scoperti", ha riferito alla stampa un alto funzionario della difesa americana parlando prima della riunione del gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina oggi, venerdì 26 aprile.

Per Kiev i carri armati Abrams avrebbero dovuto rappresentare un mezzo essenziale di svolta al fronte

Utilizzati nella prima Guerra del Golfo, in Afghanistan e in Iraq, i carri armati Abrams rappresentano la punta di diamante dei mezzi corazzati statunitensi e sul fronte ucraino avrebbero dovuto sancire uno sblocco dello stallo iniziato da mesi, ma così non è stato.

Gli Abrams sono stati prodotti nella loro prima versione (M1) nel 1978 dalla Chrysler Defense, oggi General Dynamics Land Systems. Il loro nome è un omaggio al generale Creighton Abrams che guidò le truppe statunitensi nella guerra del Vietnam dal 1968 al 1972. Nel gennaio 2023, la Germania aveva vincolato l'invio di carri armati Leopard alla condizione che anche gli Stati Uniti mandassero in Ucraina carri armati moderni.

Dopo mesi di pressioni, gli Usa hanno ceduto all'invio di 31 Abrams: i vertici militari a Kiev ritenevano che i carri armati - con un costo di circa 10 milioni di dollari l'uno - sarebbero stati essenziali per sfondare le linee russe. Dallo scorso anno, però, il campo di battaglia è cambiato sostanzialmente, in particolare a causa dell'uso massiccio di droni di sorveglianza russi e droni cacciatori-kamikaze.

Proprio per via dei droni è diventato più difficile per l'Ucraina proteggere i carri armati quando vengono rapidamente rilevati e braccati da droni o proiettili russi. Cinque dei 31 mezzi sono già stati distrutti e, per ora, i carri armati sono quindi stati retrocessi dalla prima linea. Nel mentre - fa sapere l'ammiraglio Christopher Grady - gli Stati Uniti lavoreranno con gli ucraini per ripristinare le tattiche di combattimento. L'ammiraglio Grady ha reso noto che le forze armate statunitensi e ucraine stanno lavorando insieme per trovare un modo per utilizzare i carri armati Abrams "in un ambiente cambiato"

Nuovi aiuti per 6 miliardi potrebbero essere annunciati a breve

Gli Stati Uniti dovrebbero inoltre annunciare già oggi, 26 aprile, la fornitura di circa 6 miliardi di dollari in aiuti militari a lungo termine all'Ucraina, con munizioni per artiglieria, droni, armi anti-droni, missili aria-aria per i caccia. A riferirlo sono alcuni funzionari statunitensi, i quali aggiungono che le forniture includeranno le tanto attese munizioni per i sistemi di difesa aerea Patriot e che, per la prima volta, verranno inviati a Kievi anche missili a lungo raggio conosciuti come Atacm, che consentiranno all'Ucraina di colpire in profondità le aree occupate dai russi riuscendo al contempo ad essere meno esposti al rilevamento dei droni russi.

Il pacchetto attinge ai 60 miliardi di fondi approvati dal Congresso statunitense lo scorso 20 aprile, dopo mesi di ritardi e polemiche.

La Spagna fornirà missili Patriot all'Ucraina

La Spagna ha accettato di fornite a Kiev missili Patriot, risondendo alle richieste della Nato e della Ue perché i paesi che ne dispongono li consegnino all'Ucraina per rafforzare la sua difesa antiaerea a fronte degli attacchi russi. Lo scrive oggi El Pais, che cita fonti governative. Dopo l'iniziale rifiuto del ministero di Difesa, la Spagna invierà "un numero molto limitato" dei missili di fabbricazione statunitense, dei quali possiede tre batterie acquistate dalla Germania fra il 2004 e il 2014, una delle quali localizzata ad Adana, in Turchia.

Il presidente ucraino Volodimir Zelenzky ha chiesto agli alleati della Ue e della Nato la consegna di sei batterie per frenare la possibile offensiva russa nei prossimi mesi.