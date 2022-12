Il drone ucraino che colpisce il bunker nucleare russo

Un drone operato dai militari ucraini si sarebbe spinto fino all'aeroporto di Engels, nella regione di Saratov a 600 chilometri dal confine ucraino, danneggiando due bombardieri strategici russi Tu-95. Un vero colpo militare che ha anticipato la raffica di attacchi missilistici russi di oggi, ma che segna una escalation nel conflitto russo-ucraino. Secondo quanto riportato dai media russi inoltre tre persone sono morte quando un'autocisterna è esplosa in una base aerea russa a Ryazan, 185 chilometri a sud-est di Mosca.

Roman Busargin, governatore della regione di Saratov più a sud-est, ha rassicurato i residenti dopo quelle che ha definito le notizie sui social media di un "forte botto e un lampo" alla base aerea di Engels nella regione.

La base di Engels è una delle due basi di bombardieri strategici che ospitano la capacità nucleare aerea della Russia, l'altra si trova nella regione dell'Amur, nell'estremo oriente russo. La Russia ha da 60 a 70 bombardieri strategici di due tipi: il Tu-95MS Bear e il Tu-160 Blackjack. Entrambi sono in grado di trasportare bombe nucleari e missili da crociera con armi nucleari. Ryazan e Saratov sono entrambe a centinaia di miglia dall'Ucraina, dove l'invasione russa è ormai al suo decimo mese.

Non si può sottovalutare l'attacco ucraino: è come se qualcuno colpisse la base aeronautica di Edwards in California.

Ukroboronprom ha recentemente riferito che si sono concluse le fasi di test del nuovo drone costruito per portare 75kg di esplosivo fino a 1000km di distanza. È presto per affermare che siano stati proprio questi droni a colpire l'aeroporto ma visto che si trova a una distanza di circa 550/600 km dalla linea del fronte questo drone risulta essere il candidato più probabile per le esplosioni all'aeroporto. Si sa ancora molto poco di questo drone ma, vista l'efficacia di quelli navali costruiti per attaccare i porti potrebbe permetterà di colpire obbiettivi militari senza avere le mani legate dalla politica Occidentale.