L'inferno a Kherson: come sta andando davvero la controffensiva ucraina

Le speranze dell'Ucraina sono in questo momento tutte rivolte alla controffensiva di Kherson, la mossa con cui Kiev sta cercando di recuperare alcune parti del sud del Paese, lungo il fiume Dnepr, cadute dall'inizio della guerra sotto il controllo della Russia di Vladimir Putin. Si tratta di una mossa piuttosto coraggiosa ma che sembra si stia rivelando altrettanto disperata, vista la disparità delle forze in campo. Un reportage del Washington Post riporta le voci dei soldati ucraini che ammettono di non avere l'artiglieria necessaria per recuperare la città strategica e sconfiggere le forze di Mosca, e che lamentano un enorme divario tecnologico con i loro avversari meglio equipaggiati.

E tutto mentre il flusso di armi occidentali verso il Paese si fa sempre più debole. Berlino proprio oggi ha sostenuto di aver consegnato all'Ucraina una "quantità incredibile" di armamenti dalla riserva della Bundeswehr, ma ha detto chiaramente di aver raggiunto il limite delle possibilità. La Russia invece è così convinta di poter mantenere il controllo della regione che sta pensando di tenere a Kherson e nelle altre zone occupate come il Donbass un referendum sull'adesione alla Federazione il prossimo 4 novembre, Giornata dell'Unità nazionale.

"Hanno usato tutto su di noi", ha detto al giornale statunitense Denys, un soldato ucraino di 33 anni la cui unità si è ritirata da un villaggio controllato dai russi dopo una lunga raffica di bombe a grappolo, munizioni al fosforo e mortai. "Chi può sopravvivere a un attacco per cinque ore del genere?", ha detto. Denys e altri otto soldati ucraini di sette diverse unità hanno raccontato l'inferno della controffensiva di Kherson, e il quadro che hanno fatto non è incoraggiante. "Abbiamo perso cinque persone per ognuna che hanno perso loro", ha lamentato Ihor, un comandante di plotone di 30 anni che si è ferito alla schiena quando il carro armato su cui stava viaggiando si è schiantato in un fosso.

Uno dei problemi delle forze di Kiev è la mancanza di addestramento, oltre che di armi. Ihor non aveva esperienza militare prima dell'invasione russa iniziata il 24 febbraio e lavorava vendendo mangimi agli allevamenti di suini e mucche. Anche il suo sostituto come comandante di plotone non ha precedenti esperienze militari. I soldati sono stati intervistati su barelle e sedie a rotelle mentre si riprendevano dalle ferite riportate nell'offensiva della scorsa settimana e alcuni hanno parlato a condizione dell'anonimato per evitare sanzioni disciplinari, dipingere male le operazioni ucraine non aiuta certo a tenere alto il morale delle truppe e della popolazione.

Come racconta il WP uno degli assi nella manica di Mosca sono stati i droni Orlan, che possono volare sopra le posizioni ucraine a più di un chilometro di altezza, risultando difficili da scoprire. I carri armati russi sono usciti in forza dalle fortificazioni di cemento, da poco costruite, colpendo la fanteria di Kiev con artiglieria di grosso calibro, per poi tornare a ripararsi nei loro rifugi protetti da mortai e razzi. I sistemi radar della Federazione sono capaci di localizzare velocemente i luoghi da cui partono gli attacchi, e scatenare in risposta una raffica di fuoco di artiglieria.

Come se non bastasse, Mosca vince anche la guerra degli hacker, con i suoi informatici che sarebbero stati capaci di dirottare i droni degli operatori ucraini, che sono stati rimandati indietro. Per i soldati di Kiev anche semplicemente accendere un telefonino alla fine di una battaglia, per chiamare una persona cara, un familiare e avere un po' di conforto, è una mossa rischiosissima. Un'intercettazione da parte dei russi significa diventare immediatamente bersaglio dell'artiglieria nemica. Oleksandr, un ex operaio edile di 28 anni che ha perso il braccio in battaglia, ha detto che il fuoco dell'artiglieria russa è implacabile. "Ci colpivano continuamente. Se noi spariamo tre mortai, loro ne sparano 20". Eppure il giovane non sembra pentito di aver preso parte alla battaglia, e ha sostenuto che per combattere gli invasori russi vale la pena sacrificare un arto. "È il nostro Paese", ha detto.