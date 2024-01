L'Ucraina sostiene che la Corea Nord è principale fornitore di armi della Russia

Senza l'aiuto della Corea del Nord la situazione sarebbe "catastrofica" per la Russia. Senza giri di parole, il capo dell'intelligence militare ucraina (Gur), Kyrylo Budanov, conferma le indiscrezioni che oramai da mesi raccontano del ruolo di Pyongyang come fornitore di armamenti a Mosca per condurre la sua guerra in Ucraina. In una intervista rilasciata alla testata britannica Financial Times, Budanov sostiene che la Corea del Nord è il più grande fornitore di munizioni di artiglieria alla Russia.

Commentando la produzione di armi nel Paese guidato da Vladimir Putin, Budanov ha affermato che Mosca utilizza più armi e munizioni di quante ne possa produrre e ha difficoltà con il controllo di qualità degli armamenti che produce. "Questo è esattamente ciò che spiega la ricerca di armi da parte della Russia in altri Paesi", ha detto il capo della Gur, sottolineando che Pyongyang è il maggiore fornitore di munizioni di artiglieria dell'esercito russo e "ciò ha permesso alla Russia di respirare un po'".

Relazioni più intense tra Putin e Kim Jong Un

A conferma delle relazioni più intense tra Corea del Nord e Russia è l'invito che il dittatore Kim Jong Un ha esteso al presidente russo di recarsi nel Paese asiatico. "Presto" in Corea del Nord. Sarebbe questo, secondo i media di Pyongyang, il desiderio espresso da Vladimir Putin. Il leader del Cremlino, riporta l'agenzia Kcna, ha "ringraziato ancora una volta" Kim per l'invito a Pyongyang, manifestando l'intenzione di recarsi nel Paese "quanto prima". E secondo la Kcna, che riporta le conclusioni del ministero degli Esteri sulla visita dei giorni scorsi a Mosca della ministra Choe Son-hui, "il governo è pronto ad accogliere il più stretto amico del popolo coreano". Tutto dopo che nei giorni scorsi il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha detto che Putin potrebbe recarsi "nel prossimo futuro" in Corea del Nord. La Russia, parola di Peskov, intende "rafforzare" le relazioni con Pyongyang in tutti i settori, anche quelli "sensibili".

Sin dal 2022 sono emersi rapporti sui progetti di Mosca di acquistare armi dalla Corea del Nord per utilizzarli nell'invasione dell'Ucraina. Lo scorso agosto dello scorso anno, l'inviata statunitense delle Nazioni Unite Linda Thomas-Greenfield aveva dichiarato all'organizzazione che Mosca stava negoziando "potenziali accordi per quantità significative e molteplici tipi di munizioni".

Il mese successivo Vladimir Putin e Kim Jong Un si sono incontrati durante un vertice al cosmodromo di Vostochny, il più importante centro di lancio satellitare della Russia e simbolo delle ambizioni spaziali russe. Putin affermò che Mosca avrebbe aiutato Pyongyang a costruire satelliti, mentre il dittatore nordcoreano promise il suo sostegno per quella che definì la "lotta giusta" della Russia, con un riferimento implicito all'Ucraina. A quel punto si sono intensificate le speculazioni relative a un accordo tra i due Paesi per lo scambio di armi.