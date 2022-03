La trappola dei corridoi umanitari: portano quasi tutti in Russia

Una tregua nella guerra in Ucraina prima del terzo round dei colloqui di pace. Oggi lunedì 7 marzo è un giorno di svolta nel conflitto che da quasi due settimane ha sconvolto l'Europa ma i corridoi umanitari proposti da Mosca rischiano di tramutarsi in una beffa. Ma andiamo con ordine. Dopo 12 giorni dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina le truppe di Mosca controllano la costa meridionale con Odessa e Mariupol sotto assedio. Più a Nord Kiev è prossima ad essere accerchiata con l'esercito russo che si sta facendo strada attraverso Irpin.

Oggi in concomitanza con il terzo round dei colloqui di pace in Bielorussia, il ministero della Difesa russo ha dichiarato il cessate il fuoco per l'avvio di sei corridoi umanitari in Ucraina: uno da Kiev a Gomel (Bielorussia), due da Mariupol a Zaporizhzhya (sud-est Ucraina) e Rostov sul Don (Russia meridionale), uno da Kharkiv a Belgorod (Russia occidentale) e due da Sumy a Belgorod e Poltava (Ucraina centrale).

La trappola dei corridoi umanitari

La via di fuga proposta dai russi rischia di configurarsi come una trappola. Quasi tutti i percorsi portano in Russia o in Bielorussia.

Delle quattro città citate - Kiev, Kharviv, Mariupol e Sumy - solo le più piccole - Mariupol e Sumy - hanno vie di evacuazione che portano ad altre parti dell'Ucraina.

L'elenco completo delle rotte è stato pubblicato dall'agenzia di stampa russa Ria, citando un organismo di recente costituzione chiamato quartier generale di coordinamento interdipartimentale per la risposta umanitaria in Ucraina. I dettagli dei tragitti sono i seguenti:

Mariupol: Percorso 1 - Novoazovsk, Taganrog, Rostov-on Don (Russia), poi in aereo, su strada o in treno verso una destinazione prescelta o un luogo di attesa temporaneo Percorso 2 - Portivske, Mangush, Respublika, Rosivka, Bilmak, Polohi, Orekhiv, Zaporizhzhya (Ucraina)

Kharviv: Nekhoteyevka, Belgorod (Russia) poi per via aerea, stradale o ferroviaria;

Sumy: Percorso 1 - Sudzha, poi Belgorod con qualsiasi mezzo di trasporto Percorso 2 - Sumy, Golubivka, Romny, Lokhvitsya, Lubny, Poltava (Ucraina)

Kiev: Hostomel, Rakivka, Sosnovka, Ivankiv, Orane, Chernobyl, Gden', Gomel (Bielorussia), poi via aerea in Russia

Il comunicato aggiunge che l'esercito russo effettuerà "un controllo oggettivo ininterrotto dell'evacuazione, anche con l'uso di droni".

Un portavoce del presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha definito la proposta "completamente immorale", affermando che la Russia stava cercando di "usare la sofferenza delle persone per creare un'immagine televisiva". A sua volta il presidente francese Macron ha negato di aver chiesto corridoi umanitari che portino in Russia o in Bielorussia. Infine, la Croce Rossa internazionale, evidenzia un altro problema. Alcuni membri della Cric hanno provato uno dei percorsi di esodo da Mariupol per constatare che la strada proposta è ancora 'minata'.