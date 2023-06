Kiev annuncia la liberazione di tre villaggi e accusa Mosca: "Distrutta un'altra diga"

Le forze armate di Kiev annunciano di aver liberato tre villaggi nella regione di Donetsk, nell'Ucraina orientale. Si tratta di Blahodatne, Neskuchne e Makarivka che si trovano lungo il fiume Mokri Yaly. Lo rende noto il portavoce militare Valeriy Shershen, portavoce delle forze di difesa del Fronte di Tavriia. Lo stesso Shershen ha riferito a Ukrainska Pravda che i russi avrebbero fatto saltare un'altra diga dopo quella distrutta a Nova Kakhovka.

"Sul fiume Mokri Yaly, gli occupanti hanno fatto saltare in aria una diga, che ha provocato allagamenti su entrambe le sponde del fiume. Tuttavia, ciò non influisce sulle operazioni offensive delle forze di difesa del fronte di Tavriia" ha detto Valerii Shershen. Secondo il portavoce di Kiev, facendo saltare in aria gli impianti idroelettrici, i russi stanno cercando di rallentare la controffensiva dell 'Ucraina.

Kim Jong-un scrive a Putin: "Pieno sostegno"

Intanto il presidente della Corea del Nord Kim Jong-un ha offerto il suo "pieno sostegno e solidarietà" alla Russia in una lettera inviata al presidente russo Vladimir Putin. Come riferisce Kcna, Kim ha promesso di "dare la mano" a Putin e di "rafforzare la cooperazione strategica" per rispondere "al desiderio comune dei popoli dei due Paesi" di raggiungere l'obiettivo di costruire "un Paese più potente". Kim, si legge nel messaggio pubblicato da Kcna, ha detto a Putin che "la giustizia vincerà sicuramente e il popolo russo continuerà ad aggiungere gloria alla storia della vittoria".

