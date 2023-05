L'Ucraina ottiene gli F-16, Mosca minaccia: "Rischi colossali"

Gli Stati Uniti hanno dato il via libera alla fornitura di F-16 all'Ucraina. Una decisione arrivata ieri al G7 di Hiroshima, alla presenza di Volodymyr Zelensky, che ha salutato l'annuncio come "un momento storico". Parole forse non troppo retoriche, vista la reazione della Russia, che ha minacciato i Paesi occidentali che forniranno gli aerei: "Correranno 'rischi colossali", ha detto il viceministro degli Esteri russo Alexander Grushko citato dall'agenzia di stampa Tass.

Secondo Grushko, l'invio di F-16 in Ucraina rappresenta uno "scenario di escalation" e "questo sarà preso in considerazione in tutti i nostri piani". La Russia ha "tutti i mezzi necessari per raggiungere" i suoi obiettivi, ha aggiunto il viceministro.Di diverso avviso gli Stati Uniti: "Non è cambiato nulla", ha assicurato il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan. Gli F-16, è la spiegazione di Sullivan, serviranno a Kiev per difendersi dall'aggressione russa, e non saranno utilizzati per condurre degli attacchi sul suolo russo.