L'Ucraina fatica a sostituire i soldati morti o feriti al fronte

Solitudine, tristezza e timore dell'indifferenza da parte del proprio popolo. Questi sentimenti si starebbero diffondendo sempre più tra le fila dell'esercito ucraino, dove i soldati al fronte stanno affrontando il secondo inverno di guerra contro la Russia. Dopo aver sacrificato tempo e parti del corpo, aver perso amici e familiari, i militari si sentono abbandonati. Sono sempre meno le persone disposte ad andare a combattere al loro fianco o al posto di chi ha perso la vita. Mentre Kiev è a caccia di uomini da arruolare, l'entusiasmo tra i militari sembra essere al tramonto. Un abisso rispetto ai primi mesi del conflitto, quando tantissimi giovani avevano abbandonato famiglia e lavoro per imparare a sparare o erano appositamente rientrati in patria per difenderla da Mosca. Se per alcuni il prezzo pagato dai soldati è troppo caro rispetto a quello che stanno ottenendo in concreto sul campo, per altre persone c'è un destino ben peggiore della morte: essere sottomessi ai russi.

La storia del soldato col braccio amputato

C'è amarezza nelle parole di Pavlo Zhilin, un ufficiale di leva dell'esercito che nella città di Cherkasy, nell'Ucraina centrale, prova a convincere gli uomini ad arruolarsi. Quando lo incontrano per strada, ha raccontato alla tv britannica Bbc, la gente lo evita. Nonostante abbia perso un braccio durante i combattimenti, il giovane ha deciso di proseguire la sua esperienza nell'esercito, seppur con un ruolo diverso. Il flusso di volontari si è interrotto e la gran parte di coloro che all'inizio della guerra si erano fiondati in prima linea sono morti, feriti o bloccati al fronte. Mancano nuove leve per sostituirli e l'entusiasmo dei primi mesi si è affievolito. "Non capisco. La gente è in giro, come se la guerra fosse da qualche parte molto lontana, ma questa è un'invasione su vasta scala ed è come se alla gente ancora non importasse", ha dichiarato Pavlo alla Bbc. La fratellanza e l'unità dell'inizio della guerra sono svanite. Nell'Ucraina esausta, a dilagare è l'indifferenza.

Adesso quando le squadre dell'esercito sono in giro per cercare uomini, racconta l'ufficiale, i canali social locali diffondono informazioni per aiutare la popolazione ad evitarle. Zhilin ha già sacrificato molto per il suo Paese. A 24 anni ha perso un braccio a Bakhmut, sotto le bombe. È riuscito a salvarsi rifugiandosi in un ospedale, ma le sue ferite erano troppo gravi e hanno dovuto amputarlo sotto la spalla. Eppure ha scelto di continuare a prestare servizio nell'esercito. Nonostante la sua esperienza non si capacita di come altri connazionali non vogliano indossare la divisa militare. "Un giorno i loro figli chiederanno cosa hanno fatto durante la guerra, quando gli uomini combattevano. Quando risponderanno: 'Mi nascondevo', allora precipiteranno agli occhi dei bambini", ha affermato Pavlo, che ha perso molti dei suoi amici al fronte. Chi è sopravvissuto, in tanti casi come lui è rimasto gravemente ferito.

Madri disperate

Il dramma riguarda anche le famiglie dei soldati. Come ha raccontato Lilia Saviuk, madre di Serhiy, soldato ferito lo scorso anno e costretto adesso a muoversi sulla sedia a rotelle. La donna viveva con la famiglia nella città di Kakhovka, nell'est, occupato dalle forze russe. Torturato dai soldati di Mosca per aver gridato slogan filo-ucraini, Serhiy immediatamente dopo si era arruolato per andare a combattere per l'Ucraina, ma è rimasto ferito gravemente. A quel punto Lilia si è trasferita col marito per assistere il figlio nelle cure, lasciando i genitori anziani nell'area occupata dai russi. "Lì tutti aspettano la liberazione. Che sia rumorosa, ma c'è solo silenzio", ha dichiarato la donna alla Bbc. Anche se le ferite sono particolarmente gravi, Serhiy è intenzionato a tornare al fronte una volta guarito. La madre prega affinché la guerra finisca prima. "Sono felice che mio figlio sia in ospedale adesso, anche se davvero non dovrei dirlo. Sono felice che non sia al fronte", ha ammesso la donna.

Cambio al vertice dell'esercito

Di recente il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rimosso il capo delle forze armate ucraine, il generale Valery Zaluzhny, visto da molti ucraini come un eroe nazionale. Al suo posto è stato nominato il generale Oleksandr Syrsky, l'attuale comandante delle forze di terra. I rapporti tra il presidente e il generale erano peggiorati dopo che quest'ultimo aveva chiesto di arruolare altri 500mila soldati per unirsi ai combattimenti. Sull'Economist Zaluzhny aveva scritto che la guerra era ormai in "una situazione di stallo", e che la controffensiva di fatto era destinata a fallire. Una dichiarazione reputata disfattista e controproducente dal leader ucraino. Secondo la stampa nazionale il generale sarebbe stato anche "punito", perché accusato di voler sfruttare la propria popolarità per sfidare Zelensky alle prossime elezioni nazionali.

Peggio Mosca della morte

Mentre Kiev cerca nuovi equilibri politici e militari, i cimiteri sono pieni di tombe che accolgono giovani. Hanno perso la vita al fronte per combattere contro l'invasione scatenata da Mosca. Il presidente russo Vladimir Putin sta provando a convincere gli alleati di Kiev a smettere di inviare loro armi, tentando di influenzare a suo modo le prossime elezioni alla Casa Bianca. Nonostante le tante vite perse, in Ucraina la prospettiva di un negoziato non spopola tra le fila di chi ha perso una persona cara. "Credo che mio figlio sia morto facendo la cosa giusta", ha affermato Inna Bykanov.

Il figlio Vladislav, che ancora non aveva compiuto 23 anni, è deceduto in seguito all'esplosione di una mina vicino a Bakhmut. La donna, che lavora come insegnante, è convinta che sia necessario difendere l'Ucraina e continuare credere nella causa, come ha fatto il figlio. Quando le hanno chiesto della paura che provano adesso i giovani ad arruolarsi, ha ammesso di averne anche lei, ma a suo avviso c'è una prospettiva peggiore del perdere la vita. "Essere schiavizzati dalla Russia non è forse più spaventoso? Ora vediamo la morte. È molto difficile. Molto difficile, ma non c'è via di ritorno. Non possiamo arrenderci", ha concluso Inna.

Sistema di reclutamento inefficace