L'Ucraina rafforza le sue frontiere con oltre 6.000 mine anticarro

È partito il rinforzo dell'Ucraina lungo le frontiere con Bielorussia e Russia. Lungo il confine nordovest del paese colpito dalle bombe russe, Kiev ha piazzato oltre 6.000 mine anticarro in aree accessibili ai tank nemici. L'obiettivo è chiaro: l'Ucraina mira a rafforzare le proprie difese dagli attacchi dei nemici.

Stando a quanto reso noto dal comandante delle forze congiunte di Kiev, Sergei Naev, le linee di difesa si concentrano sui "possibili percorsi dell'avanzata nemica in profondità nel nostro territorio, incluse le strade, le foreste, i ponti".

La risposta di Minsk

La mossa ha scatenato una risposta da parte della Bielorussia, paese amico della Russia di Putin. Il presidente Aleksandr Lukashenko ha ordinato di condurre operazioni di "controllo completo della prontezza al combattimento delle forze armate nazionali". I riservisti richiamati in servizio si stanno unendo ai ranghi per incrementare la capacità delle unità militari di agire in una "situazione difficile, riporta il canale televisivo VoyenTV del ministero della Difesa di Minsk. Al momento, precisa l'emittente, il sistema di reclutamento è solo in fase di test. "Riacquisteranno le abilità delle loro professioni militari, studieranno nuove armi e praticheranno una serie di attività sul campo" è la spiegazione data dall'emittente bielorussa.

Dall'inizio della guerra, la Bielorussia è una osservata speciale per il suo appoggio dato al Cremlino. D'altronde, l'alleto di Putin Lukashenko è in debito con lui per il sostegno fornitogli nel reprimere le proteste del 2020. In diverse occasioni il Cremlino ha bollato come "infondata" e "stupida" l’idea che l’obiettivo di Putin sia spingere Minsk ad assumere un ruolo più attivo nella guerra in Ucraina, ma il punto è che l’ampiezza e l’intensità di quel ruolo possono essere calibrate con l’intento di incidere sull’andamento della guerra. Perché a breve sul territorio bielorusso saranno costruite strutture di stoccaggio per le armi nucleari.

Lo scorso mese Vladimir Putin aveva annunciato nuove mosse, su tutte quella di dispiegare armi e uomini alle porte dell'Europa: "Il primo luglio sarà completata la costruzione di un deposito di armi nucleari tattiche in Bielorussia - ha detto il presidente russo -. Mosca e Minsk hanno convenuto che, senza violare i loro obblighi ai sensi del Trattato Start, avrebbero dispiegato lì armi nucleari tattiche". L'annuncio di Putin sembra una risposta alla Gran Bretagna dopo l'annuncio dell'invio di proiettili all'uranio impoverito in Ucraina.

Mosca ha minimizzato sul dispiegamento di armi nucleari tattiche russe alle porte dell'Europa. Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha descritto come "isterica" la reazione dei Paesi occidentali ai piani russi di dispiegare armi nucleari tattiche in Bielorussia. "L'Occidente collettivo non sembra disposto a mettersi d'accordo in alcun modo sulla questione delle armi nucleari statunitensi, di stanza in Europa, vicino al nostro Paese, ma opta per una reazione isterica ai nostri piani di costruzione di silos per lo stoccaggio di armi nucleari tattiche sul territorio bielorusso", ha detto in un'intervista. Il portavoce della presidenza russa aveva ammesso all'inizio di questa settimana che l'intenzione di dispiegare armi nucleari tattiche in Bielorussia è una risposta all'allargamento della Nato.

Cosa sono le armi nucleari tattiche

Dopo il caos seguito alla caduta dell'Unione Sovietica, l'arsenale russo è stato ampiamente modernizzato. La "Federation of American Scientists" ha calcolato 5.977 testate a disposizione di Mosca, più di qualsiasi altro Paese al mondo e di tutte le riserve Nato messe insieme, anche se circa 1.500 sarebbero ormai molto vecchie e pronte per essere smantellate. Almeno 1.588 di queste bombe risultano infatti pronte all'uso.

Ma che cos'è un'arma nucleare tattica e qual è la differenza con una bomba atomica strategica? Anche se non esiste una distinzione convenzionale tra armi nucleari "tattiche" e "strategiche", le prime hanno un potenziale distruttivo ridotto e rappresentano un uso più "limitato" delle armi nucleari. La distinzione riguarda soprattutto gli scopi con cui vengono utilizzate.

Le armi nucleari tattiche sono testate meno potenti, utilizzabili non per ottenere la massima distruzione, ma per raggiungere obiettivi tattici su una scala più ridotta (ad esempio per distruggere una colonna di mezzi blindati, o mettere fuori uso le portaerei nemiche).

Le bombe sganciate durante la seconda guerra mondiale dagli Stati Uniti in Giappone, su Hiroshima e Nagasaki, avevano una potenza relativamente ridotta, 15 e 20 chilotoni: oggi potrebbero essere considerate tattiche. Quelle definite strategiche, invece, sono le testate nucleari più potenti: possono sprigionare un'energia di centinaia di chilotoni e causare danni inimmaginabili, oltre a provocare probabilmente una risposta equivalente da parte di altri Stati. Sarebbe la fine dell'umanità.

