L'Ucraina raccoglierà solo la metà del grano rispetto al 2021

Non si è ancora raggiunto accordo per l'esportazione del grano da Odessa. Il Cremlino ha necessità di trovare un'intesa "chiara" con Kiev, che per Mosca dovrebbe sminare gli accessi ai porti. Sono le parole del portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, che smentisce quindi le indiscrezioni stampa che avevano parlato di un'intesa preliminare tra Mosca e Ankara in vista della visita domani del ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov in Turchia.

Durante un briefing con i giornalisti, Peskov ha sottolineato che al momento "c'è una dichiarazione del presidente russo Vladimir Putin, che ha affermato che l'Ucraina dovrebbe sminare gli accessi ai porti. Ciò consentirà alle navi, dopo un'adeguata verifica da parte dei nostri militari, di garantire che queste navi non portino armi, entrino nel porto, carichino il grano e poi, se necessario, anche con il nostro aiuto, procedano verso le acque internazionali".

Il Cremlino, infatti, presenta Mariupol come esempio per garantire l'esportazione del grano. Nella giornata di oggi 7 giugno, le prime navi cargo sono entrate nel porto di Mariupol, dopo aver completato lo sminamento del sito.

"Funziona come al solito e ha ricevuto le prime navi mercantili", ha detto il ministro della Difesa russo Sergey Shoigu, ripreso dall'agenzia di stampa russa Tass. Anche il porto marittimo di Berdyansk ha iniziato le operazioni, ha precisato il ministro della Difesa russo annunciando che il ministero della Difesa, insieme alle ferrovie russe, ha creato le condizioni per riprendere il traffico ferroviario a tutti gli effetti tra la Russia, il Donbass, la Crimea e il territorio dell'Ucraina in sei sezioni ferroviarie.

Gli accordi mediati dalla Turchia

La Turchia però riferisce di contatti con Ucraina, Russia e Onu per un possibile accordo che consenta le esportazioni di grano dai porti ucraini sul Mar Nero e di "progressi significativi".

A parlarne è stato il ministro turco della DifesaHulusi Akar, in dichiarazioni riportate dall'agenzia turca Anadolu e rilanciate dall'agenzia Dpa, arrivate mentre si attendono gli sviluppi della visita in Turchia del ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov.

Continuano i colloqui su questioni tecniche, anche su "come rimuovere le mine, chi lo farà, come il sarà creato il corridoio (per le esportazioni) e chi scorterà" le navi, ha detto Akar, rilevando la volontà di arrivare a una soluzione ma riconoscendo che il problema resta la fiducia reciproca.

Si dimezza il raccolto nel 2022

Con i silos pieni di grano, rallenta la produzione interna del cereale, per gli alti costi del carburante e per la carenza di pesticidi e fertilizzanti. Il bilancio della semina primaverile in Ucraina è contraddistinto dal segno meno rispetto al 2021. Stando a una relazione fornita all'Adnkronos dal Ministero dell'Agricoltura ucraino, al 2 giugno, le aree seminate per le principali colture primaverili per il raccolto 2022 nel territorio controllato dall'Ucraina ammontano a 14.161,3 ettari, ovvero a 2.755 ettari in meno rispetto all'anno scorso (16.916,3 mila ettari).

Inoltre, si legge nel rapporto, la semina delle colture primaverili è stata effettuata in 23 regioni dell'Ucraina, fatta eccezione della regione del Luhansk, che è l'unico territorio dove non è stato possibile seminare a causa dell'estensione dei combattimenti.

A causa dell'aggressione militare russa, precisa il Ministero nel rapporto, gli agricoltori hanno ridotto l'area di semina di colture quali girasole e mais e hanno incrementato l'estensione della superficie dedicata a colture più semplici da produrre ma importanti dal punto di vista della sicurezza alimentare, come piselli, orzo e avena.

Il ministero dell'Agricoltura lancia poi un allarme preoccupante. Nonostante in Ucraina sia stato seminato l'80 per cento di terreni in più rispetto all'anno scorso, la qualità della semina è peggiore a causa della mancanza di semi, fertilizzanti, erbicidi e combustibile. "Prevediamo che non riusciremo a completare la raccolta invernale a causa dell'occupazione russa e delle mine nei campi. In tali condizioni, stimiamo un prossimo raccolto inferiore del 50 per cento rispetto allo scorso anno, quindi di circa 44 milioni di tonnellate", si legge nel rapporto del ministero ucraino.

Domani il tema sarà al centro anche dell'incontro in Turchia tra i ministri degli Esteri dei due Paesi, Serghei Lavrov e Mevlut Cavusoglu.