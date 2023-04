Navi russe nel Mar Nero: cosa sta succedendo

Il Mar Nero potrebbe essere il prossimo teatro del conflitto tra la Russia e l'Ucraina. Secondo quanto riportato dal servizio stampa del Comando operativo sud dell'Ucraina, una flotta di Putin sarebbe pronta allo scontro: "Undici navi da guerra russe sono pronte al combattimento nel Mar Nero, inclusi due sottomarini armati di missili da crociera Kalibr. La situazione nell'area meridionale di responsabilità delle forze di difesa rimane difficile, ma continueremo a combattere".

All'inizio di aprile, il ministro della Difesa ucraino Oleksiy Reznikov aveva affermato che Kiev aspetta il momento giusto per colpire la flotta russa. Mosca non conosce tutti i dettagli dell'affondamento della nave da guerra Moskva e, grazie a questo, Kiev può fare una nuova "sorpresa" alle le navi da guerra di Mosca nel Mar Nero, ha affermato al briefing presso l'Ukraine Media Center di Odessa.

Intanto forti esplosioni sono state udite in Crimea. Lo riferisce Radio Liberty Crimea. La notizia viene confermata sul canale Telegram "Mash on the Wave", che scrive che "il sistema di difesa aerea russo ha abbattuto 'un oggetto' sopra il Mar d'Azov". "Le forze di difesa aerea hanno lavorato nei cieli sopra la Crimea - ha scritto su Telegram capo della repubblica Sergei Aksenov - Non ci sono stati feriti o vittime. Chiedo a tutti di mantenere la calma e di fidarsi solo di fonti di informazioni attendibili".

Kiev: Respinti 50 attacchi in 24 ore"

Nelle ultime 24 ore le forze delle forze armate di Kiev sono riuscite a respingere 53 attacchi dell'esercito russo nelle direzioni Bakhmut, Avdiiv, Marin e Shakhtar. La città di Bakhmut resta l'epicentro delle ostilità. Lo rende noto lo stato maggiore di Kiev nel suo resoconto mattutino sulla guerra, precisando che l'esercito russo ha lanciato sia attacchi missilistici, che aerei e sia con lanciarazzi multipli. "Nell'ultimo giorno - aggiunge lo stato maggiore - l'Aeronautica Militare delle Forze di Difesa ha effettuato 5 attacchi sulle aree di concentrazione degli occupanti, e unità di forze missilistiche e artiglieria hanno colpito due aree di concentrazione di forza lavoro, un complesso missilistico antiaereo e altri due importanti obiettivi militari del nemico".

Oltre 680 soldati russi uccisi in un giorno

La Russia ha perso nell’ultimo giorno 680 uomini, facendo salire a 185.730 le perdite fra le sue fila dal giorno dell’attacco di Mosca all’Ucraina, lo scorso 24 febbraio. Sono i numeri del bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di 185.730 uomini, 3.672 carri armati, 7.130 mezzi corazzati, 2.832 sistemi d'artiglieria, 539 lanciarazzi multipli, 289 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 308 aerei, 293 elicotteri, 5.718 autoveicoli, 18 unità navali e 2.398 droni