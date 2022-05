Guerra in Ucraina: cinque cose da sapere oggi, martedì 3 maggio 2022. L'offensiva di Mosca si sta concentrando nel Sud. Identificato il primo responsabile dei massacri di Bucha. Il giallo del numero di soldati morti in guerra. Danni da guerra, 200 milioni alle imprese italiane. I russi vivono in una bolla.

1) L'offensiva di Mosca si sta concentrando nel Sud

Nuovo attacco russo allo stabilimento Azovstal di Mariupol dove è scoppiato un incendio visibile da tutta la città. L'evacuazione di poche centinaia di civili prosegue a fatica. Per Putin la totale conquista della città affacciata sul Mar d’Azov è decisiva per arrivare a collegare il Donbass con la Crimea e prendere il controllo di tutto il sud dell’Ucraina, per poi sconfinare in Moldavia per sostenere direttamente i secessionisti filorussi della Transnistria. Da qualche giorno a questa parte l'offensiva russa si sta concentrando nel Sud, attorno al porto di Odessa (dove ieri ci sono state vittime), e continua ad Est verso le città di Rubizhne, Sievierdonetsk, Novotoshkivske, con scontri pesanti a Popasna. "Non voglio nemmeno parlare di cosa sta succedendo alle persone che ancora si trovano lì: queste città semplicemente non esistono più, le hanno completamente distrutte" dice il governatore regionale di Luhansk, Serhiy Gaidai. Nel Donbass le forze russe compiono "progressi minimi, hanno il morale basso e continuano ad avere problemi logistici", rivela funzionario del Pentagono, aggiungendo che gli ucraini hanno ancora il controllo di Kharkiv. Le forze di Kiev "hanno svolto un ottimo lavoro nelle ultime 24-48 ore e sono riuscite a spingere i russi a circa 40 km a est di Kharkiv", ha spiegato il funzionario Usa.

Nuovo attacco russo allo stabilimento Azovstal di Mariupol. Foto FORZE ARMATE OPERATIVE UCRAINE

2) Identificato il primo responsabile dei massacri di Bucha

Identificato il primo militare russo ritenuto responsabile dei massacri di Bucha. Secondo quanto riferisce il procuratore generale ucraino Iryna Venediktova, Sergey Kolotsey, comandante di un'unità della Guardia nazionale russa, è stato accusato di aver "ucciso quattro uomini disarmati" il 18 marzo a Bucha e di "aver torturato un altro civile il 29 marzo". Le prime quattro vittime sono state trovate con le "mani legate dietro la schiena e segni di torture". "È stato anche stabilito che il militare russo -secondo quanto riferisce l'ufficio del Procuratore generale su Telegram - ha costretto un'altra vittima a confessare attività sovversive contro l'esercito russo. Per fare questo, ha picchiato l'uomo in particolare con il manico del fucile. Fingendo un'esecuzione ha sparato vicino all'orecchio di un civile disarmato. Sono in corso verifiche per stabilire se è responsabile di altri crimini".

3) Il giallo del numero di soldati russi morti in guerra

La difficoltà nell'ottenere dati certi lo ha dimostrato la notizia del presunto ferimento del capo di stato maggiore della Federazione Russa Valery Gerasimov presso Isyum: prima riportata dal canale Telegram di un media ucraino, poi ripresa in russo da Radio Liberty, e alla fine smentita dal ministero degli Interni dell'Ucraina. La questione del presunto ferimento del generale dimostra quanto sia difficile capire realmente l'aspetto più elementare di una guerra: il numero dei caduti. L'Ucraina ha organizzato un sito apposito che calcola ad oggi 23.800 morti sul fronte russo. E mentre la Russia non offre altro che report vaghi e sporadici - il ministero della Difesa russo ha riportato perdite solo due volte: il 2 e il 25 marzo e ha fornito cifre di 498 e 1.351 persone - c'è chi analizza i social per raccogliere conferme. Dall'inizio della guerra, ci sono state almeno 1.744 segnalazioni di morti di militari dalla Russia, secondo i dati raccolti da Mediazona e da un team di volontari. Le perdite reali sono, presumibilmente, molto più alte. Ma i dati raccolti permettono di giudicare cosa succede all'esercito russo durante l'invasione. Con almeno 500 soldati delle unità più pronte al combattimento - paracadutisti, forze speciali e d'assalto - uccisi; pesanti perdite per i paracadutisti di Pskov e Kostroma, che avevano già preso parte alle battaglie in Ucraina nel 2014; più di 300 ufficiali uccisi, compresi due maggiori generali e il vice comandante della flotta del Mar Nero. Sul campo di battaglia hanno perso la vita anche più di 70 combattenti della Guardia Nazionale, almeno 20 piloti di aviazione e sette piloti di elicotteri. La maggior parte dei militari morti sono giovanissimi provenienti da regioni povere: 69 di loro non avevano più di 19 anni.

4) Danni da guerra, 200 milioni alle imprese italiane

Il "decreto aiuti" approvato dal consiglio dei ministri istituisce un fondo da 200 milioni, gestito dal ministero dello Sviluppo economico (Mise), per indennizzi alle imprese che in seguito al conflitto in Ucraina hanno sofferto perdite di fatturato derivanti dalla contrazione della domanda, dall’interruzione di contratti e dalla crisi nelle catene di approvvigionamento di materie prime. Le risorse potrebbero coprire un numero di imprese inferiore a quelle che faranno domanda, considerato anche che in linea con il Quadro temporaneo Ue sugli aiuti di Stato ogni beneficiario potrà in teoria incassare un contributo piuttosto alto, fino a 400mila euro. Per questo, spiega oggi il Sole 24 Ore, se le domande supereranno la disponibilità, il ministero guidato da Giancarlo Giorgetti ridurrà in modo proporzionale il contributo a fondo perduto. Gli aiuti spettano alle Pmi che rientrano in uno dei 26 settori più colpiti dalla crisi. Le Pmi dovranno anche presentare, cumulativamente, tre requisiti. Il primo è la realizzazione, direttamente o indirettamente, negli ultimi due anni di operazioni commerciali, compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con Ucraina, Russia e Bielorussia pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale. La seconda è che l’impresa abbia subito, nell’ultimo trimestre, un incremento del costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati di almeno il 30% rispetto alla media dello stesso periodo del 2019. Terzo, bisogna avere registrato nell’ultimo trimestre un calo del fatturato di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019. Sono previste due fasce di contributo, comunque nel limite di 400mila euro. Si attende il decreto attuativo del ministero che fisserà le modalità di erogazione delle risorse e la data di avvio della presentazione delle domande.

5) I russi vivono in una bolla

Dmitry A. Glukhovsky, scrittore e giornalista di Mosca, racconta oggi sulla Stampa come la vita quotidiana in Russia continui normalmente, quasi che la guerra non esista: "Mosca e San Pietroburgo sembrano normali, hanno una vita normale, quasi la stessa di prima. Si vive in una bolla: un piatto di insalata o una zuppa di cavoli, un palcoscenico teatrale, uno schermo cinematografico, il modo di andare al lavoro, la strada di casa. E di tutto quello che ribolle di sangue e pus fuori dalla bolla, ciò di cui ora è fatto il resto del mondo, è come se non esistesse. Sì, invece, esiste e basta. Sì, non ha ancora sfondato la placenta, non ha ancora versato sangue e pus nella vita di ciascuno di noi, ma la pressione all'esterno si sta rafforzando e cresce anche all'interno della vescica. I treni russi non vanno a Nikolaev, a Odessa e a Kramatorsk, a Bucha, a Donetsk. L'Ucraina, abitata da persone viventi, che l'esercito russo uccide ogni giorno invano, proprio così, senza motivo o ragione, è stata tagliata con precisione fuori dalle comunicazioni con la Russia. Guardiamo solo il piatto, senza distogliere mai lo sguardo, in nessun caso. Non muoviamo un dito", scrive Glukhovsky. "Ma in nome della Russia, ogni giorno in Ucraina vengono commessi omicidi e distruzioni, con falsi e diversi pretesti. E piano piano stanno arrivando anche alle persone che vivono nella bolla. La puzza di cadavere penetra, la placenta non riesce a filtrare tutto. E peggio ancora: la puzza diventa parte della normalità, l'uccisione di civili con gli stessi nomi e cognomi è diventata parte del paesaggio. La regola è diventata notarlo, non parlarne, e se proprio bisogna parlarne, allora ecco i cliché preparati dallo Stato, bugie deliberate".