Guerra in Ucraina: cinque cose da sapere oggi

Guerra in Ucraina: 5 cose da sapere oggi, il punto a inizio giornata. Il raggiungimento di ''un cessate il fuoco nella guerra tra Ucraina e Russia è l'obiettivo massimo'' dei negoziati tra le delegazioni di Kiev e Mosca. Nelle prossime ore nuovo round di colloqui in Turchia. Mosca cambia strategia sul terreno. Mariupol sta per cadere: 160 mila civili intrappolati, strade come cimiteri. Chiude la Novaja Gazeta e muore la libertà di stampa. Soldi ai profughi arrivati in Italia: 350 euro al mese per ciascun adulto.

1) La Russia cambia tattica in Ucraina

Dopo il fallimento dell’occupazione lampo dell’Ucraina, la Russia si stia concentrando sul fronte sud-orientale e nel Donbass in particolare. Fonti militari di Mosca hanno parlato di conclusione della Fase 1 del conflitto, indicando nel Donbass l’obiettivo principale della Fase 2, motivo per cui la morsa attorno a Kiev e anche a Kharkiv, l’attuale e la ex capitale, si starebbe allentando. "La Russia ha cambiato tattica", spiega Mykola Sunhurovsky, analista militare del Razumokov Center, think-tank ucraino. "Per adesso non vuole più Kiev e le altre grandi città, sta allentando gli assedi per guadagnare tempo e ridistribuire le forze". Molti reparti hanno bisogno di riorganizzarsi, permettendo ai soldati di riposare e di rimpiazzare le perdite: vengono mandati in terre sicure, in patria o in Bielorussia per accorciare le linee per evitare che le brigate russe più provate finiscano in trappola e vengano annientate. La resistenza ucraina e gli errori dei comandi rendono impossibile la conquista dell'Ucraina, delle sue città e delle sue sconfinate pianure.

2) Nuovi negoziati: i principali ostacoli

Le concessioni chiave che Mosca sarebbe pronta a mettere sul tavolo nel negoziato con l’Ucraina che riprende oggi a Istanbul potrebbero essere la rinuncia alla richiesta della "denazificazione" dell’Ucraina e via libera all’adesione all’Ue, se resterà neutrale dal punto di vista militare. Secondo una bozza di accordo rilanciata dal Financial Times dalle richieste di Mosca sarebbero spariti alcuni punti finora centrali come quello della smilitarizzazione o la tutela della lingua russa in Ucraina. C'è chi dubita del fatto che Putin voglia davvero negoziare. Un'altra fonte informata sui colloqui ha affermato che l'Ucraina era preoccupata per il fatto che la Russia stesse cambiando posizione quasi ogni giorno, sia in termini di pressione militare che sulle richieste come la "smilitarizzazione" di Kiev. Ma l’Ucraina non è disponibile a sacrificare la sua “integrità territoriale”. Zelensky sembrava disposto a discutere di Crimea e Donbass, ma nelle ultime ore, nella crescente consapevolezza che gli ucraini non glielo perdonerebbero e alla luce della ‘riconquista’ di alcune aree del Paese, ha fatto marcia indietroKiev chiede una nuova promessa di non invasione, ma garantita militarmente da Paesi terzi.

3) Mariupol sta per cadere: 160 mila civili intrappolati, strade come cimiteri

Circa 160 mila civili sono ancora intrappolati a Mariupol. Sono state seppellite circa 5 mila persone, secondo i dati in possesso del sindaco Vadym Boychenko. Si sopravvive senza acqua, né cibo, né riscaldamento ed elettricità. Sopravvivono a stento, nella speranza di uscire, o che non tocchi a loro morire, di giorno in giorno. Il porto chiave del Sudest sta per cadere nelle mani dei russi. Il presidente Zelensky aveva chiesto invano all'Occidente, tre giorni fa, carri armati e aerei in supporto, ma non sono arrivati. Gli ucraini danno l'ex perla benestante affacciata sul Mar d'Azov sostanzialmente per persa. La caduta di questa città strategica, o meglio, delle sue rovine, solleverebbe il morale alle truppe russe. Le forze russe negli ultimi giorni stanno accordando la massima priorità al fronte meridionale, puntando alla completa e definitiva conquista di Mariupol, e a quello orientale, cercando di sfondare le linee difensive ucraine nel Donbass.

Mariupol, un tempo città portuale di 450.000 abitanti, completamente distrutta, e le sue strade sono diventate cimiteri. Fonte: Telegram/MariupolNow

4) Soldi ai profughi: 350 euro al mese per ciascun adulto

Circa 74mila i profughi ucraini arrivati finora in Italia, quasi tutti donne e bambini. Vivono presso amici e parenti nella stragrande maggioranza. Pochissimi hanno chiesto alloggio alla Protezione civile. Più che di letti, queste mamme con figli hanno bisogno di un sostegno economico per ricominciare una vita. Il governo ragiona seriamente dunque all'ipotesi di un assegno di mantenimento da 350 euro al mese per ciascun adulto, e 150 euro per i minori. Dovrebbero essere le Poste a gestire la cassa. Già oggi il commissario straordinario dovrebbe firmare una ordinanza sull'accoglienza dei profughi: prevede che il contributo possa essere erogato a un massimo di 60mila persone e per una durata di 90 giorni. Per quel cheriguarda invece l'assistenza diffusa per 15mila profughi, scrivono oggi i principali quotidiani, l'importo andrà alle associazioni del Terzo settore e dovrebbe essere di circa 30 euro pro-capite.

5) Chiude la Novaja Gazeta e muore la libertà di stampa

Sospende le piubblicazioni anche Novaja Gazeta, così muore la libertà di stampa a Mosca, il giornale di sei reporter uccisi per aver scritto la verità. Il quotidiano di due Nobel per la pace, Mikhail Gorbaciov che lo aveva cofondato quasi trent'anni fa e Dmitrij Muratov che lo dirige da 27, si arrende. Davanti al secondo richiamo di una censura di stampo prettamente sovietico la testata ha deciso di sospendere le pubblicazioni in Rete e su carta "fino alla fine dell’operazione speciale sul territorio dell’Ucraina", come il Cremlino impone di chiamarla. Il terzo avviso sarebbe costato la revoca definitiva della licenza. Un pensiero non può che andare oggi ad Anna Politkovskaya, firma di punta della Novaja Gazeta, uccisa nel 2006, la prima martire di quella "Russia di Putin" alla quale aveva dedicato il suo libro più famoso, pubblicato quando mancava poco alla prima rielezione di Putin del 2006. Tutto era già chiaro: la guerra in Cecenia a scopi interni, le armi chimiche, le torture ai prigionieri, i processi farsa, gli oppositori silenziati, gli omicidi politici, la corruzione. Adelphi l'ha ristampato di recente in edizione tascabile. Era già tutto lì, nero su bianco.