Crisi Russia-Ucraina, la Farnesina agli italiani: "Andate via"

Situazione sempre più incandescente tra Ucraina e Russia. Mentre gli Usa dicono chiaramente di ritenere "concreta" la possibilità che il presidente russo Vladimir Putin invada l'Ucraina - i media americani riportano la data del 16 febbraio - la Farnesina invita gli italiani che si trovano in Ucraina a tornare in patria. "In considerazione dell'attuale situazione, in via precauzionale, si invitano i connazionali a lasciare temporaneamente il paese con i mezzi commerciali disponibili", recita l'avviso dell'Unità di crisi della Farnesina sul sito Viaggiare Sicuri. Sono circa duemila i connazionali in Ucraina a oggi.

Nella nota si precisa inoltre che "Considerata la situazione di incertezza ai confini, si raccomanda di posticipare tutti i viaggi non essenziali verso l'Ucraina e di mantenersi costantemente aggiornati sui mezzi d'informazione e su questo sito". Si ricorda inoltre che i viaggi "a qualsiasi titolo" nelle regioni di Donetsk e Luhansk ed in Crimea sono 'sconsigliati', mentre se presenti nel Paese, come già raccomandato nelle ultime settimane, si invita a registrarsi sul sito www.dovesiamonelmondo.it e a scaricare la App Unità di Crisi".

In tarda mattinata il ministro degli esteri Luigi Di Maio ha presieduto la riunione di coordinamento sulla situazione in Ucraina ed è stato deciso - d'intesa con le ambasciate dell'Unione Europea presenti nel Paese - di far rientrare "il personale non essenziale della nostra sede diplomatica a Kiev, che resterà in ogni caso pienamente operativa".

Così come l'Italia anche la Germania, l'Olanda e la Spagna invitano i propri cittadini a lasciare l'Ucraina, di fronte al rischio di un'imminente invasione russa. "La situazione della sicurezza era già preoccupante ed è deteriorata negli ultimi giorni", ha detto il ministro degli Esteri olandese, Wopke Hoekstra, spiegando che la decisione è stata presa di concerto con i Paesi alleati. "A tutti gli spagnoli è consigliato di lasciare temporaneamente il Paese utilizzando le esistenti opzioni di viaggio", ha invece annunciato con un tweet il ministero degli Esteri di Madrid. Altre nazioni europee, oltre all'Italia, che hanno invitato i loro cittadini a asciare il Paese comprendono Germania e Regno Unito.

Nelle scorse ore anche gli Stati Uniti hanno ordinato la partenza da Kiev della maggior parte dei dipendenti statunitensi assunti direttamente dall'ambasciata Usa "a causa della continua minaccia di un'azione militare della Russia".

La paura degli italiani in Ucraina

"Una notizia scioccante, non me lo aspettavo così presto. Mi sembra di essere tornato indietro di 80 anni. Siamo in guerra''. Queste le prime parole che l'imprenditore italiano Alberto De Marco, che da sei anni vive e lavora a Kiev dove si occupa di cooperazione finanziaria internazionale e business design, condivide con Adnkronos dopo l'avviso emanato dall'Unità di crisi della Farnesina con il quale si invitano gli italiani presenti in Ucraina a lasciare il paese. ''Partirò per qualche giorno, rientrerò in Italia per una decina di giorni'', racconta, aggiungendo allo stesso tempo che ''qui ho la mia società, i miei beni, la mia fidanzata, i miei amici''. Dall'Italia ''vedrò quello che succede, ma una cosa è certa: se i russi arrivano a Kiev, io tornerò. E aiuterò le persone a cui tengo, i miei amici, la famiglia della mia fidanzata, a proteggersi. Non li posso abbandonare, non è umanamente ammissibile''. De Marco, come molti altri a Kiev, aveva ricevuto la brochure del ministero degli Interni ucraino che istruiva sui comportamenti da adottare in caso di guerra. ''Ma non mi aspettavo di dovermi trasferire di punto in bianco come un evacuato. E sicuramente tornerò per prendermi cura dei miei affetti. Se potessi trovare un modo per farli venire tutti in Italia lo farei, sarebbe fantastico. Ma mi rendo conto che per molti di loro è impossibile, hanno parenti anziani a cui badare, hanno tutta la loro vita qui''.

Il colloquio Usa-Russia

Le decisioni dei Paesi Ue arrivano dopo che in mattinata c'è stato l'atteso colloquio telefonico tra il segretario di Stato Usa Antony Blinken e il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov. Il vertice però non è servito a placare gli animi.

La posizione di Blinken è chiara: la strada della diplomazia per risolvere la crisi rimane "aperta", ma richiede una de-escalation da parte di Mosca e un impegno russo a trattare in "buona fede". Secondo quanto riferisce il portavoce del dipartimento di Stato, Ned Price. Blinken ha inoltre ribadito che se Mosca dovesse proseguire lungo la strada dell'aggressione invadere "ulteriormente" l'Ucraina ne risulterebbe una "risoluta, massiccia e unitaria risposta Transatlantica".

Dal canto suo Lavrov avrebbe detto che "la campagna di propaganda lanciata dagli Usa e dai loro alleati su una 'aggressione russa' contro l'Ucraina persegue obiettivi provocatori, incoraggiando le autorità di Kiev a sabotare gli accordi di Minsk". Per Lavrov gli Stati Uniti e l'Ue hanno "ignorato" le richieste della Russia sulla sicurezza

Determinante sarà il colloquio telefonico previsto per oggi, sabato 12 febbraio, tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente americano Joe Biden.