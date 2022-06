Guerra in Ucraina, cinque cose da sapere oggi martedì 7 giugno 2022. Dubbi sul piano per sbloccare la crisi mondiale del grano. La guerriglia urbana a Severodonetsk, divisa in due. "Come Mariupol": la Russia continuerà a distruggere intere città? Allarme colera a Mariupol in estate. Il triste destino di Marina Ovsjannikova. Il punto a inizio giornata con le ultime notizie.

1) Dubbi sul piano per sbloccare la crisi mondiale del grano

Uno schema preliminare c'è già: prima lo sminamento del mar Nero da parte dei genieri turchi - un'operazione per cui potrebbe volerci un mese -, poi la scorta della Marina di Ankara ai cargo ancorati nei porti ucraini fino ad acque neutrali, con un centro di coordinamento e monitoraggio a Istanbul. La scommessa di Erdogan per sbloccare la crisi mondiale del grano arriva alla prova dei fatti. L'accordo di massima, limitato per ora a Odessa, sarebbe stato raggiunto da Mosca e Kiev con la mediazione turca, afferma il quotidiano russo Izvetsia, e finirà mercoledì al centro della visita del ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov. C'è cautela, l'Ucraina non avrebbe ancora dato il suo benestare al piano temendo che, rimuovendo le difese, Odessa possa essere un più facile bersaglio per le truppe russe. "Putin dice che non userà le vie commerciali per attaccare Odessa. È lo stesso Putin che diceva al cancelliere tedesco Scholz e al presidente francese Macron che non avrebbe attaccato l'Ucraina", dice il ministro degli Esteri di Kiev, Dmytro Kuleba. Kiev è in trattative con Paesi come Turchia e Gran Bretagna per avere garanzie di sicurezza per le sue navi. Anche gli Stati Uniti non pensano che la visita del ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov in Turchia, possa risolvere la questione delle esportazioni di grano. Il portavoce del dipartimento di Stato Usa Ned Price: "Sono convinto che un solo incontro non possa risolvere questa sfida", ha detto Price nel briefing con i media. "Questa sarà una sfida che dovrà mettere l'Ucraina al centro" delle trattative, ha detto. Lavrov ha dichiarato di voler discutere lo sblocco dell'export nella sua visita in Turchia con la collaborazione turca.

La guerra sta avendo gravissime ripercussioni sulla disponibilità di cereali a livello globale, e a preoccupare è soprattutto la situazione in Africa. Il Cremlino è accusato di usare il grano come arma politica bloccando di fatto i porti ucraini e quindi le esportazioni di cereali via mare. Le forze russe hanno distrutto ieri il secondo più grande terminal di grano in Ucraina.

2) La guerriglia urbana a Severodonetsk, divisa in due

Si combatte nel Donbass e in special modo nella città di Severodonetsk. Le forze ucraine nei giorni scorsi hanno messo in atto una contro-offensiva, secondo alcuni analisti simulando un ritiro completo dalla città per attirare i russi e bloccarli poi in un contesto di guerriglia urbana, più favorevole alle truppe di Kiev dal momento che va a limitare le capacità delle forze corazzate e di artiglieria di Mosca. Difficilmente basterà per invertire le sorti del conflitto nella regione, perché le forze russe sono molte di più dal punto di vista numerico, e concentreranno gran parte delle proprie risorse proprio su questo fronte. Ha avuto dunque successo l'azione per espellere i russi dai quartieri meridionali e riprendere il controllo di circa il 50% del centro amministrativo. Le città di Severodonetsk e di Lysychansk "oggi sono città morte", ha ammesso Zelensky. Le forze di Mosca sono "più numerose e più potenti". La decisione di non ritirare tutte le forze a Lysychansk, sull'altra sponda del fiume Seversky Donets, ha reso vulnerabile l'altra grande città del Lugansk ancora in mano agli ucraini. Da ieri i miliziani separatisti sono infatti impegnati in combattimenti nelle aree periferiche di Lysychansk, colpita da crescenti bombardamenti di artiglieria. Sembra solo questione di tempo.

La mappa dei combattimenti nel Donbass (Fonte: BBC)

3) La Russia continuerà a distruggere intere città?

La guerra in Ucraina si è progressivamente trasformata in una campagna di logoramento. Negli scenari di guerra del terzo millennio spesso anche forze difensive scarsamente addestrate ed equipaggiate sono in grado di imporre costi ingenti ad avversari materialmente superiori. "Questo - notano oggi Andrea Gilli e Nicolò Fasola sul Sole 24 Ore - va a vantaggio dell’Ucraina, come dimostrano gli esplodi sempre più diffusi di lotta partigiana nelle zone sotto il controllo russo. Con sempre meno fanteria qualificata a propria disposizione, la Russia non solo non potrà controllare il territorio conquistato tramite la guerra convenzionale, ma neppure avrà modo di combattere una guerra non-convenzionale. Alla luce di ciò, non è escludibile che lo Stato Maggiore russo vorrà riproporre in altre città la strategia sui generis di “contro-insorgenza” già adottata a Mariupol — di fatto coincidente con la completa distruzione della città. Sul modello di Aleppo in Siria o Grozny, in Cecenia".

4) Allarme colera a Mariupol in estate

Non c'è pace tra le macerie di Mariupol, la città martire della guerra voluta da Putin. Gli occupanti russi l’hanno posta in quarantena a causa di una epidemia di colera. A dirlo è Petro Andryushchenko, consigliere del sindaco di Mariupol. "La città si sta preparando a un’epidemia poiché i cadaveri e i rifiuti si stanno accumulando per le strade e sono abbandonati. La parola colera si è sparsa tra gli ufficiali cittadini e i loro supervisori. A quanto risulta a noi, l’epidemia è già iniziata". Secondo il consigliere, ci sono diversi casi isolati dove la maggior parte delle strutture è stata distrutta dai raid russi. Durantre un briefing in diretta Facebook, il vice ministro della Sanità Igor Kuzin ha affermato che effettivamente c’è il pericolo che il colera si diffonda: "La situazione è particolarmente critica. A causa delle sepolture di massa e della mancanza di accesso all’acqua potabile comprendiamo che i rischi per Mariupol aumenteranno gradualmente data la temperatura dell’aria, perché il caldo può contribuire alla diffusione di malattie infettive".

5) Il triste destino di Marina Ovsjannikova

Marina Ovsjannikova viene ora accusata di essere una spia dei russi. C'è chi pensa che ogni sua dichiarazione pubblica sia costruita ad arte sul tavolino della propaganda di Mosca. La producer 43 enne era diventata famosa in tutto il mondo il 14 marzo quando in diretta, alle spalle della conduttrice, interruppe il telegiornale russo di Channel One mostrando in diretta un cartello anti-guerra; non è la benvenuta in Ucraina. "Sono arrivata il 27 maggio volevo intervistare Zelensky, mostrare alla Russia gli orrori di Bucha e il male che sta facendo Putin al popolo ucraino... il 31 sono dovuta scappare perché la scorta era molto preoccupata per la mia incolumità", dice a Repubblica. Nata a Odessa, per metà ucraina e per metà russa, c'è chi la accusa di essere la testa di ponte di una "operazione speciale informativa-psicologica pianificata dai servizi segreti russi". La accusano di dire che le sanzioni dovrebbero colpire Putin e gli oligarchi, non il popolo russo nel suo complesso. Lei intanto vive a Berlino da sola, lavora per Die Welt. "Ho perso tutto per sostenere gli ucraini: i miei figli sono come prigionieri in Russia e non li posso abbracciare, non ho più la mia casa, eppure mi odiano".