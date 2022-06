Guerra in Ucraina: cinque cose da sapere oggi

Guerra Russia Ucraina, cinque cose da sapere oggi venerdì 10 giugno 2022. Severodonetsk, la scelta più difficile di Kiev. Il piano di Mosca per il sud dell'Ucraina. Se Vladimir Putin si paragona a Pietro il Grande... Il raccolto del grano calerà del 40 per cento. Rifugiati a quota cinque milioni.

Tutte le notizie di oggi

1) Severodonetsk, la scelta più difficile di Kiev

Le forze russe continuano senza sosta a colpire le truppe ucraine che sono ancora attive nella città di Severodonetsk. Kiev deve decidere se continuare a resistere il più possibile nella città di Severodonetsk, oppure ritirare i proprio contingenti nella città di Lysychansk, oltre il fiume Donec, per preservare le forze e ingaggiare i reparti russi su un nuovo fronte. Come a Mariupol, c'è un altro stabilimento, stavolta chimico, l'Azot e un'altra città martire ridotta in macerie dalle cannonate. La decisione urgente da prendere a Kiev è forse la più difficile finora, e non c'è accordo. "Bisogna scegliere tra l'epica difesa per continuare a affermare che 'i russi non controllano Severodonetsk' luogo chiave della battaglia del Donbass, ma immolando inutilmente altri soldati. O cominciare a preparare l'opinione pubblica con timidi accenni alla necessità di doversi ritirare, la decisione militarmente sensata, ma precipitando le retrovie nel pessimismo e nella rassegnazione - scrive sulla Stampa Domenico Quirico - A opporsi sembra non siano i generali preoccupati da alcuni segni di sbandamento tra le file sfibrate dal martellamento russo. I politici invece pensano sia necessario insistere sull'immagine dell'eroismo a oltranza. Solo così, dicono, gli alleati si convinceranno che occorre rinforzare sempre di più i difensori". La situazione umanitaria in città è critica. Il ponte è sotto tiro, quindi è impossibile consegnare merci. Non c'è approvvigionamento idrico. E’ guerra d’attrito, lenta, ma per Mosca si avvicina l’obiettivo di occupare gli oblast (regioni amministrative ucraine) di Donetsk e Lugansk.

2) Il piano di Mosca per il sud dell'Ucraina

Nel Sud dell'Ucraina, Mosca sta cercando di imporre il suo governo su un tratto di territorio occupato che abbraccia le province di Kherson e Zaporizhzhia, dove si prepara un referendum per l’annessione alla Russia. Il ministero della Difesa ucraino ha però affermato ieri che le forze di Kiev hanno riconquistato terreno in un contrattacco nella provincia di Kherson. Le forze di occupazione a Mariupol avrebbero intanto iniziato a pagare le pensioni in rubli, utilizzando contanti. Mentre i riflettori sono puntati soprattutto sul Donbass, più a sud le forze di Kiev tentano una controffensiva: stanno lentamente erodendo terreno attorno a Kherson, la prima grande città conquistata da Mosca a inizio invasione. Oleksandr Samoilenko, presidente del consiglio regionale (che risponde al governo ucraino), si è detto “cautamente ottimista: "La posizione della città è tale che sarà difficile per il nemico tenerla. E in generale, la regione di Kherson si trova su una pianura, quindi il nemico non ha un posto dove nascondersi", in una eventuale ritirata. Ma al momento la fascia costiera orientale-meridionale è sotto il controllo russo.

3) Se Vladimir Putin si paragona a Pietro il Grande...

Manie di grandezza, la storia rigirata a uso e consumo della propaganda interna. Nel 350° anniversario della nascita di Pietro I, detto il Grande, il presidente russo Vladimir Putin ha tracciato un inquietante parallelismo. "È incredibile, ma non è cambiato quasi nulla", ha detto dopo aver inaugurato presso il centroespositivo Vdnkh una mostra sull’uomo che regnò, prima come zar, e poi come imperatore, per 43 anni fino alla morte nel 1725, e che diede il suo nome a una nuova capitale, San Pietroburgo, città natale di Putin, che fece costruire sulla terra che aveva strappato alla Svezia. Diverse persone che avevano avuto modo di dialogare con Putin in passato spiegano che lui sia molto ansioso di iscrivere il suo nome nei manuali di storia. Ma quello che ha lanciato ieri ai festeggiamenti è un messaggio esplicito quanto inquietante: Putin si colloca al fianco di Pietro I, promettendo nuove espansioni territoriali della Russia. "Pietro il Grande ha guidato la Grande Guerra del Nord per 21 anni. Sembrava stesse togliendo qualcosa alla Svezia. Non le stava togliendo nulla. Stava riprendendo il controllo", ha detto il leader del Cremlino incontrando un gruppo di imprenditori. "Quando fondò una nuova capitale, nessuno dei Paesi europei riconobbe questo territorio come appartenente alla Russia. Tutti lo consideravano parte della Svezia. Ma da tempo immemorabile, gli slavi vi abitavano insieme ai popoli ugro-finnici. Stava riprendendo (quello che apparteneva alla Russia) e rafforzando (il Paese). Spetta anche a noi riprendere e rafforzare. Non c’è uno stato intermedio. Un Paese o è sovrano o è una colonia". Putin fa intendere che la Crimea e il Donbass sono soltanto l'inizio. La storia serve a giustificare il revanscismo imperiale, e anche la proposta circolata due giorni fa alla Duma, di revocare il riconoscimento dell'indipendenza della Lituania, in epoca ancora sovietica, non appare più come pura propaganda.

4) Il raccolto del grano calerà del 40 per cento

Il raccolto del prossimo anno in Ucraina potrebbe registrare un calo fino al 40% a causa dell'invasione russa. Lo ha detto alla Cnn il vice ministro ucraino per la Politica agraria e l'Alimentazione, Taras Vysotskyi. "Abbiamo perso il 25% della superficie arabile. In termini di volumi, ovviamente, è di più. Prevediamo che il raccolto sarà di circa il 35% in meno rispetto agli anni precedenti, il che significa circa 30 milioni di tonnellate in meno, il 35-40% in meno, quasi la metà del raccolto dell'anno precedente", ha affermato Vysotskyi. Il vice ministro ha poi stimato in circa 500.000 tonnellate il grano sottratto dalla Russia nei territori controllati dalle forze russe. L'interruzione delle filiere alimentari, in particolare del grano, "ha fatto salire i prezzi e rischia di provocare una catastrofe umanitaria". ha detto ieri l presidente del Consiglio Mario Draghi. In base ad alcune stime, senza l'accesso ai porti del Mar Nero l'Ucraina potrà esportare al massimo 20 milioni di tonnellate di cereali, pari a meno della metà delle 44,7 milioni di tonnellate spedite lo scorso anno.

5) Rifugiati a quota cinque milioni

Quasi cinque milioni di persone sono fuggite dall’Ucraina dall’inizio della guerra e sono state registrate in tutta Europa come rifugiate. Lo afferma l’agenzia delle Nazioni unite per i rifugiati (Unhcr). Al 7 giugno, 7,3 milioni di persone hanno lasciato l’Ucraina, mentre 2,3 milioni sono tornati nel Paese. Sono quindi almeno 4,8 milioni i rifugiati. La solidarietà negli Stati che li accolgono continua a essere straordinaria, sottolinea l’agenzia Onu. Molti di coloro che sono ritornati nel Paese hanno trovato le proprie case gravemente danneggiate o hanno faticato a trovare lavoro, dato che la guerra continua a provocare un impatto economico devastante, e non hanno avuto altra scelta se non quella di ripartire, sottolinea l’Unhcr.