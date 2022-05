Guerra in Ucraina: cinque cose da sapere oggi martedì 31 maggio 2022. C'è l'accordo sull'embargo al petrolio. Gli Usa non invieranno all'Ucraina missili in grado di raggiungere il territorio russo. "A Putin non basterà il Donbass". Il piano di pace di Erdogan è l'unico oggi ad avere qualche chance. Fred, morto a 32 anni per raccontare la guerra. Il punto e le ultime notizie.

1) C'è l'accordo sull'embargo al petrolio

E' stata trovata l'intesa notturna al vertice europeo sull'embargo al petrolio russo. I leader dei 27, al termine di una trattativa lunga e più volte vicino a naufragare, riescono a salvare l'unità del Vecchio Continente di fronte al nemico moscovita con un escamotage che accontenta Viktor Orban e fornisce adeguate garanzie ai Paesi senza sbocco sul mare. L'intesa prevede un embargo immediato al petrolio che arriva dalla Russia all'Ue via mare mentre rinvia lo stop al greggio trasportato attraverso l'oleodotto Druzhba. Toccherà agli sherpa analizzare quest'ultimo punto "il prima possibile", come recita il testo delle conclusioni. La strada sarà tortuosa di qui in avanti, ma appare tracciata. A piegare le ultime resistenze dell'Ungheria e dei suoi vicini è stato l'inserimento nelle conclusioni non solo dell'esenzione del petrolio che arriva in Ue via oleodotti ma anche di una postilla secondo la quale Bruxelles si impegna a introdurre "misure di emergenza" in caso di interruzione della fornitura di energia da parte di Mosca. Di fatto, Budapest ma anche Praga e Bratislava hanno ottenuto per iscritto che in caso di misure ritorsive del Cremlino saranno aiutate dagli altri Paesi membri. Il periodo di esenzione per il petrolio via oleodotto sarà oggetto di discussione nei prossimi giorni ma non si preannuncia breve.

2) Gli Usa non invieranno all'Ucraina missili in grado di raggiungere il territorio russo

Gli Usa non invieranno all'Ucraina sistemi missilistici a medio raggio che possano raggiungere il territorio russo. La decisione del presidente Joe Biden gela gli ucraini (e non solo). L'annuncio è inatteso per Zelensky: quasi tutti a Kiev, e non solo, ritenevano che l’arrivo degli armamenti più potenti fosse cosa fatta. Il primo timore statunitense forse quello di innescare una escalation e un allargamento del conflitto. Non a caso la mossa è stata ben accolta da Mosca, che nei giorni scorsi aveva ammonito a non superare la linea rossa dei missili balistici. Sembra prevalere in questa fase la prudenza, anche se un cessate il fuoco e un negoziato ancora non si intravedono all'orizzonte. Ma fornire sistemi missilistici più potenti non aiuterebbe il dialogo (una delle condizioni poste dal Cremlino è lo stop alle forniture di armi a Kiev) e, punto non marginale, potrebbe esacerbare le divisioni all'interno della Nato.

3) "A Putin non basterà il Donbass"

Il no di Biden ai sistemi mobili a medio raggio chiesti dagli ucraini riduce, e non di poco, le speranze di Kiev di respingere la lenta avanzata russa nel Donbass. L'ex spia Robert Baer avverte: "Quella di Vladimir Putin è una guerra santa, una crociata impregnata di fanatismo cristiano-ortodosso e russofono, per questo non si fermerà al Donbass, ma punterà all'annientamento di tutta l'Ucraina. Non si preoccupa se questo significherà sacrificare la vita di un milione di russi, andrà dritto per la sua strada - dice alla Stampa - Putin non si fermerà, continuerà a combattere, magari abbozzando una parvenza di dialogo. Putin vede gli ucraini come razza inferiore, persone che meritano solo di essere schiavi. E l'Ucraina, con i suoi slanci atlantisti ed europeisti, è considerata un pericolo da Mosca, ecco perché se la vuole prendere tutta". Intanto nel Donbass fonti ucraine hanno confermato che le truppe russe sono riuscite a entrare a Severodonetsk. Villaggio dopo villaggio, l’offensiva russa in Donbass sta procedendo in modo inesorabile. Le forze russe controllano già vaste aree del sud. L'Ucraina afferma che quella per il Donbass è la più grande battaglia sul suolo europeo dalla seconda guerra mondiale. Impossibile sapere se la vittoria in Donbass sarebbe sufficiente per Putin? Secondo Sam Cranny-Evans del Royal United Services Institute, se la Russia avrà successo a Luhansk e Donetsk, valuterà lo stato delle forze ucraine: "Se i russi sentono di essere in grado di ottenere più dei loro obiettivi dichiarati, sospetto che li raggiungeranno". Figure di spicco della Russia, tra cui il segretario del Consiglio di sicurezza Nikolai Patrushev, hanno chiarito che ci sono scadenze. Tutto va dunque nella direzione di un conflitto prolungato nell'est e nel sud dell'Ucraina.

4) Il piano di pace di Erdogan è l'unico oggi ad avere qualche chance

Erdogan gioca i panni del mediatore. Con i Paesi europei schierati a favore di Kiev, e con la Cina mal vista dal Governo ucraino, il presidente turco ha le carte in regola per candidarsi come un credibile mediatore agli occhi di Vladimir Putin e di Volodymyr Zelensky. La Turchia ha tradizionalmente portato avanti importanti relazioni commerciali e diplomatiche sia con la Russia sia con l'Ucraina. Al momento un faccia a faccia appare lontano, e nonostante le smentite del Cremlino di volerlo anche telefonicamente, il primo colloquio telefonico diretto, pur mediato, tra Putin e Zelensky, sotto l'egida Onu, potrebbe avvenire grazie alla mediazione turca. Erdogan ha anche proposto di tenere una riunione con la Russia, l’Ucraina e le Nazioni Unite a Istanbul e di svolgere un ruolo in un possibile meccanismo di monitoraggio se entrambe le parti saranno d’accordo in linea di principio. In realtà non si intravede un assetto per cui ciascuna delle due parti in causa sia pronta ufficialmente a rinunciare a qualche cosa.

5) Fred, morto a 32 anni per raccontare la guerra