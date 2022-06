Cinque cose da sapere oggi sulla guerra in Ucraina

Guerra in Ucraina: cinque cose da sapere oggi, giovedì 9 giugno 2022. Il grano resta fermo: nessun accordo. Dubbi Usa: "L'esercito di Kiev non ci dice tutto". Severodonetsk "nuova Mariupol", i russi stanno per vincere la battaglia. La Georgia teme di essere la prossima Ucraina. L'Italia invierà ancora armi?

1) Il grano resta fermo: nessun accordo

Manca il minimo di fiducia tra Russia e Ucraina per creare un corridoio del grano che potrebbe sbloccare le decine di milioni di tonnellate di cereali bloccate nei porti ucraini per colpa della guerra. Per la Fao si rischia una "crisi alimentare senza precedenti". Ad Amkara nessun compromesso è stato raggiunto su un possibile corridoio sul Mar Nero per far uscire le navi cariche di grano. I turchi si sono impegnati a garantire una specie di scorta navale, ma prima occorre sminare il mare dagli ordigni russi e ucraini, e - elemento ancor più delicato - fare ispezioni delle navi per far sì che insieme al grano non si verifichino, per esempio, trasporti di armi o di altro materiale militare. I russi sostengono che le navi non possono muoversi se il mare non è completamente sminato. Gli ucraini hanno paura che una volta terminate le operazioni di uscita delle navi, i russi ne approfittino per attaccarli "ai fianchi". Zelensky chiede di incontrare direttamente Putin: così le garanzie minime di sicurezza, per quanto traballanti, almeno arriverebbero dal comandante in capo. Il minimo per pensare a un vero accordo, che oggi non c'è.

2) Dubbi Usa: "L'esercito di Kiev non ci dice tutto"

L'intelligence di Kiev non fornisce agli Usa informazioni complete su come stiano andando le cose sul terreno nel Donbass. Ci sarebbero "blind spot", zone cieche, che non permettono di avere una visione d'insieme che consenta di valutare nel miglior modo possibile sia l'andamento del conflitto, e nemmeno permettono di recapitare nel modo migliore sul posto gli armamenti. Nonostante tutto Biden ha proseguito nella strategia di armare gli ucraini anche se l'efficacia è messa in discussione. Le criticità non mancano. Ad esempio, ci sono intere unità dell'esercito di Kiev incapaci di utilizzare i cannoni M777; altri pezzi di artiglieria – fondamentali nel conflitto quasi di trincea che si sta avvitando nel Donbass – arrivano ben prima che gli ucraini siano addestrati. Negli ambienti diplomatici circolano timori su quelle che la Stampa definisce oggi "sgradite sorprese sull'esito della guerra" dopo aver da aprile in poi "sposato la linea che l'Ucraina può vincere". Molti servizi segreti europei pensano sia impossibile per l'Ucraina riconquistare i territori in mano ai russi, mentre gli americani sono meno pessimisti: "Gli ambienti della Difesa Usa evidenziano che vi sono crepe nelle difese dell'Ucraina e dubbi sull'efficacia della strategia militare di Kiev nel Donbass. Mentre i piani russi sono chiari agli americani, quelli ucraini sono piuttosto oscuri".

3) Severodonetsk "nuova Mariupol", i russi stanno per vincere la battaglia

Da Severodonetsk le notizie, per Kiev, non sono buone. Le forze russe sono in gran parte dell'area residenziale, gli ucraini resistono nella zona industriale. Ottocento civili, tra cui duecento operai, sono nascosti nell’impianto chimico Azot. L’ospedale è stato bombardato nonostante sul tetto sia evidente la croce rossa. "I nostri soldati potrebbero ritirarsi strategicamente a Lysychansk", ammette il governatore di Lugansk. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che la battaglia di Severodonetsk potrebbe decidere l'esito della guerra nell'est del Paese. "Per molti aspetti, il destino del Donbass viene deciso lì", ha detto mentre infuriava il combattimento. Le forze ucraine sono state respinte in periferia, secondo il massimo funzionario ucraino della regione. Mosca ha incrementato la pressione militare in tutto il Donbass. Kiev sostiene che l'avanzata nella zona è stata, comunque, frenata, ma la tragica inerzia della guerra nell'est dell'Ucraina sembra definita. A Severodonetsk le bombe sono cadute ancora una volta su edifici civili, come una scuola e due ospedali. Nonostante ci fosse una croce rossa in evidenza sul tetto. La "liberazione" della città annunciata ieri dal ministro della Difesa russo Serghei Shoigu, non ha spento gli echi della guerra in una città ridotta ad uno scheletro. Non a caso ribattezzata la nuova Mariupol.

4) La Georgia teme di essere la prossima Ucraina

La presidente della Georgia Salomé Zourabichvili, intervistata da Repubblica, non nasconde i suoi timori sul fatto che Putin torni a guardare verso Tbilisi: "Più che di timore parlerei di consapevolezza. Anche perché siamo nella stessa situazione dell’Ucraina: Abkhazia e Ossezia del Sud, il 20 per cento del nostro paese, sono da tempo sotto controllo russo. Ovvio che la guerra contro Kiev ci mette sotto pressione - spiega -. Siamo convinti che comunque vada, Mosca tornerà a interessarsi di noi. Se vincono, vorranno di più. Se perdono, potrebbero cercare di salvare la faccia con una preda facile come la Georgia: un paese piccolo, senza grandi risorse militari. I russi già giocano al gatto e al topo con noi, mettendo alla prova i nostri nervi, senza nemmeno dover occupare territori: penso al referendum per “riunirsi” a Mosca che l’Ossezia voleva tenere a metà Luglio. Ora l’hanno posticipato. Ma per quanto?". La Georgia, insieme alla Moldavia, ha formalizzato la richiesta d’ingresso nell’Unione europea subito dopo la richiesta ucraina, ma i tempi sono lunghi.

5) L'Italia invierà ancora armi?

L'Ucraina aspetta di ricevere "il terzo pacchetto di assistenza alla sicurezza" da parte dell'Italia. È quanto ha dichiarato il ministro della Difesa ucraino, Oleksii Reznikov, al suo omologo Lorenzo Guerini. Il governo ha finora approvato due decreti interministeriali per l'invio di armamenti. In ballo c'è l'invio di armi di media gittata, sui 50 chilometri, che secondo gli analisti militari sono le uniche che potrebbero frenare la corsa russa verso Odessa. Ci sono posizioni divergenti nella maggioranza, non compatta su questo punto. In vista del passaggio parlamentare del 21 giugno, tra i partiti si cerca una mediazione. "Sono convinto che troveremo un accordo in Parlamento", dice Letta. E Salvini: "Lavoreremo per una risoluzione che metta d'accordo tutto il Parlamento. Litigare e dividersi in tempi di guerra dopo due anni di pandemia sarebbe sbagliato". L’Italia non ha mai rivelato con precisione quante e quali armi sono state fatte pervenire a Kiev-