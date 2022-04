L'Ucraina vede avvicinarsi l'ingresso nell'Ue: "Status di candidato a giugno"

L'Ucraina vede più vicino il sogno di entrare nell'Ue. L'iter è lungo, il primo step è quello di ottenere lo status di candidato. Lo scopo di Kiev è di poterlo aver già a giugno. "L'Ucraina ha ricevuto il questionario per l'adesione all'Ue. Abbiamo già fatto molto lavoro di preparazione, quindi siamo pronti a muoverci rapidamente. Ci aspettiamo di ottenere lo status di Paese candidato a giugno", scrive su Twitter Olga Stefanishyna, viceministro per l'Integrazione europea."Fa parte della nostra ripresa e vittoria sull'aggressore russo che vuole invertire il percorso democratico dell'Ucraina", aggiunge.

????Ukraine received the EU membership questionnaire. We have already done much preparatory work, so ready to move fast.



Expect to be granted a candidate status in June.



It is part of our recovery & victory over RU aggressor who wants to reverse Ukraine's democratic course pic.twitter.com/1rSiYC53Qc