Forze armate russo-ucraine sono entrare in Russia: "Obiettivo Cremlino"

Forze armate ucraine sarebbero entrate nel territorio della Federazione russa nel distretto di Grayvoronsky nella regione di Belgorod. Sarebbero in corso violenti scontri a fuoco.

Secondo quanto si apprende da fonti di Osint in azione sarebbe un battaglione di cittadini russi anti putiniani denominata "Freedom of Russia Legion" che combatteva in Ucraina a fianco dell'esercito di Kiev.

Mi-8 Transport Helicopters from the Russian Air Force are Airborne and dropping Flares over Towns in the Belgorod Region near the Border and the ongoing Fighting with the “Freedom of Russia Legion”. pic.twitter.com/tHapP1eDcb — OSINTdefender (@sentdefender) May 22, 2023

Secondo un rappresentante dell'intelligence militare ucraina, Andriy Yusov, l'incursione dal territorio ucraino nella regione russa di Belgorod è condotta da miliziani russi appartenenti a due organizzazioni "Libertà per la Russia" e il "Corpo dei volontari russi" e avrebbe lo scopo di "creare una fascia di sicurezza" in territorio russo.

In un video messaggio diffuso dalla "Legione per la libertà della Russia" la formazione patriottica russa proclama l'obiettivo di arrivare al Cremlino e provocare una insurrezione popolare per destituire il presidente della Federazione russa Valdimir Putin.

"Un'operazione "per distogliere l'attenzione dalla sconfitta subita a Bakhmut" si smarca il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov.

Ad ogni modo si tratta di una escalation del conflitto russo-ucraino particolarmente significativa vista la presenza nella regione di una base che ospita ordigni nucleari delle forze strategiche russe.