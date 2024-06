Primo attacco di Kiev alla Russia con i missili Usa. Mosca replica con 2mila raid in 24 ore

L'esercito ucraino avrebbe effettuato un raid sul territorio russo impiegando i missili forniti dagli Stati Uniti. Lo hanno riferito lunedì fonti di Mosca non ufficiali, secondo cui sarebbe stato colpito un sistema di difesa antiaerea nella regione di Belgorod, a ridosso della frontiera con il territorio ucraino di Kharkiv, dove da inizio maggio è in corso la nuova offensiva delle truppe del Cremlino.

Se la notizia sarà confermata, si tratterebbe del primo attacco compiuto da Kiev sul suolo russo dopo che Washington, come anche la Germania, ha autorizzato l'uso delle sue armi per questo tipo di azioni nell'ottica di fermare l'avanzata su Kharkiv colpendo le basi russe da cui partono i missili che stanno devastando la regione. Lunedì Mosca aveva messo in guardia gli Stati Uniti dal commettere errori "fatali" in Ucraina, alludendo proprio al via libera sulle armi, e in contemporanea ha lanciato una serie di attacchi in diversi parti del Paese.

Andriy Kovaliov, portavoce dello stato maggiore ucraino, citato dall'agenzia stampa ucraina Ukrinform, ha parlato di oltre 2mila raid russi nel giro di 24 ore. "Gli occupanti russi hanno lanciato tre attacchi missilistici contro le posizioni delle truppe ucraine e le aree popolate utilizzando 8 missili, 62 attacchi aerei, tra cui 56 bombe aeree guidate, e hanno effettuato 2.200 attacchi, di cui 128 con l'uso di sistemi missilistici", ha affermato.

Lunedì, vice ministro degli Esteri russo Serghei Ryabkov aveva avvertito gli Stati Uniti su "errori di calcolo che potrebbero avere conseguenze fatali", aggiungendo che "per gli Stati Uniti ci sarà sicuramente un prezzo da pagare". Secondo quanto emerso finora, il via libera del presidente Joe Biden riguarda solo raid compiuti con missili a corto e medio raggio per colpire le postazioni russe vicine al confine con Kharkiv. L'ottica è di limitare gli attacchi con le armi Usa alla difesa della regione su cui Mosca sta avanzando da inizio maggio. Ma la Russia teme che i missili occidentali possano essere utilizzati anche per bombardare il suo sistema di difese strategiche.