Per Ucraina e Moldavia comincia il lungo cammino verso l'Europa

E' un giorno di festa per l'Unione Europea. Il Consiglio Europeo ha dato formalmente il via libera alla concessione a Ucraina e Moldavia di Paesi candidati all'ingresso nell'Ue, sulla base delle raccomandazioni della Commissione. A Bruxelles la parola più in voga è "momento storico", dopo il vertice del Consiglio europeo di oggi 23 giugno, chiamato a ratificare la richiesta della Commissione di concedere lo status di Paese candidato all'Ue per l'Ucraina e Moldavia.

Luce verde anche alla "prospettiva europea" per la Georgia, ma l'Ue è pronta a garantirle lo status di Paese candidato una volta che verraNno fatte le riforme richieste. I capi di Stato e di governo non sono riusciti a superare lo scoglio sulla candidatura di Albania e Macedonia del Nord, a causa dei veti incrociati. La questione è complessa: i due paesi dei Balcani, dopo anni di riforme, non riescono ad ottenere l'apertura dei negoziati per l'adesione a causa del blocco della Bulgaria, che sbarra la strada a Skopje per questioni identitarie.

La notizia, che aveva fatto tremare Kiev, è stata accolta con gioia dal leader ucraino. Il presidente Volodymyr Zelensky, collegato in live alla sala del Consiglio Europeo a Bruxelles dopo il voto positivo allo status di candidato, ha definito quello di oggi "un momento unico e storico" e ha ringraziato i leader europei per il sostegno. "Il futuro dell'Ucraina è all'interno dell'Ue", ha aggiunto.

Non nascondono l'entusiamo il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, che tramite twitter hanno fatto i complimenti a Volodymyr Zelensky e Maia Sandu per questo ingresso storico.

"Oggi è un buon giorno per l'Europa. Congratulazioni al Presidente Volodymyr Zelensky, alla presidente Maia Sandu e al primo ministro Irakli Garibashvili. I vostri Paesi fanno parte della nostra famiglia europea. E la storica decisione odierna dei leader lo conferma", ha scritto in un tweet la presidente Von der Leyen.