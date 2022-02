La durissima risposta dell'Ucraina a Putin: "Aderiamo a Ue e Nato"

Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato che l'Ucraina conferma le sue ambizioni di aderire all'Ue e alla Nato, nonostante l'ultimatum lanciato ieri da Vladimir Putin all'Ucraina affinché rinunci a far parte dell'Alleanza atlantica. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel corso di una conferenza stampa con i presidenti di Polonia e Ucraina, dicendo che Kiev si aspetta ''una risposta dura, severa e immediata da parte della comunità internazionale nei confronti della Russia''.

''Accogliamo con favore le misure adottate contro la Russia dalla comunità internazionale e ce ne aspettiamo delle altre'' ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel corso di una conferenza stampa con i presidenti di Polonia e Ucraina, dicendo che Kiev si aspetta ''una risposta dura, severa e immediata da parte della comunità internazionale nei confronti della Russia''. "È arrivato il momento di reagire, di reagire con forza" ha detto Zelensky intervenendo in tv - Il destino dell'Europa si decide sul campo in Ucraina".

"È arrivato il momento di reagire con forza" alle ultime mosse del governo russo, compreso il riconoscimento delle due regioni separatiste del Donbass. Lo ha dichiarato il presidente russo, Volodymyr Zelensky, nel corso di una conferenza stampa a Kiev. "Stiamo discutendo di possibili decisioni che potrebbero essere assunte per reagire alla Russia", ha detto.

++ articolo in aggiornamento ++

Intanto la Banca centrale europea va in pressing sulle banche esposte verso la Russia, chiedendo di valutare liquidità, prestiti, attività di trading, posizioni in valuta e continuità operativa, di fronte ai rischi creati dallo scontro fra Mosca e i Paesi occidentali per la crisi in Ucraina.