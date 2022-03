Cosa significa che l'Ucraina diventerà neutrale? Domande e risposte

Quello della "neutralità" dell'Ucraina è uno dei temi al centro dei negoziati tra Mosca e Kiev. Ieri a Istanbul i negoziatori ucraini hanno presentato alla Russia una proposta per istituire di un sistema di sicurezza garantito da più Paesi, fra i quali la Turchia e l'Italia. In cambio hanno assicurato l'impegno a non entrare nella Nato, ribadendo però che il processo di adesione all'Ue non può essere bloccato. Le due parti sembrano più vicine, sebbene il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov abbia raffreddato gli entusiasmi sottolineando che al momento non si può parlare di "alcuna svolta". Secondo l'agenzia Ria Novosti il Cremlino considera positivamente il fatto che l'Ucraina abbia iniziato a formulare chiaramente le sue proposte, ma per arrivare a una vera intesa "c'è molto lavoro da fare". Né va dimenticato che il nodo più spinoso da risolvere resta quello delle concessioni territoriali che sarà oggetto di un negoziato a parte.

Sulla collocazione dell'Ucraina comunque la strada sembra tracciata: Kiev non farà parte della Nato (lo stesso Zelensky ha pronunciato parole che suonano come una sentenza: "Abbiamo sentito per anni parlare di porte aperte, ma abbiamo anche sentito dire che non possiamo entrarci, e dobbiamo riconoscerlo"), ma avrà garanzie da Paesi terzi sull'incolumità dei propri confini.

Che cosa significa che un Paese è neutrale?

Dal punto di vista del diritto internazionale uno Stato neutrale non deve compiere atti di ostilità nei confronti di altri Paesi belligeranti, né inviare materiale militare a un altro Paese in conflitto. Inoltre non può consentire che il proprio territorio sia utilizzato come base per operazioni ostili. Tuttavia, come viene specificato nelle Convenzioni dell'Aia del 1907, "non può essere considerato come atto ostile il fatto che una Potenza neutrale respinga anche con la forza gli attentati contro la sua neutralità". Insomma, anche un Paese neutrale ha il diritto di difendersi. Il modello è quello incarnato da Svizzera, Austria e Finlandia, anche se i finlandesi iniziano a pentirsi della propria neutralità. Secondo un recente sondaggio il 62% degli abitanti si dice ormai favorevole a un ingresso nell'Alleanza Atlantica, mentre la premier Sanna Marin ha preso la storica decisione di inviare armi all'Ucraina.

La questione dell'ingresso dell'Ucraina nell'Alleanza atlantica si trascina avanti da quasi un ventennio, ma finora da Kiev hanno ottenuto solo una vaga promessa di ammissione che risale al 2008 (e mai messa in pratica). Con l'offensiva ordinata da Putin le speranze ucraine sono definitivamente tramontate.

L'Ucraina dovrà cambiare la sua costituzione?

Per arrivare a una formale neutralità di Kiev tuttavia sarà tuttavia necessario un passaggio Costituzionale. Una legge firmata dall'ex presidente Poroshenko nel 2019 ha infatti introdotto nella Costituzione gli obiettivi di integrazione nella Nato e nell'Ue. L'approvazione di un emendamento alla Costituzione richiederebbe il voto favorevole di due terzi dei parlamentari, ovvero 300 voti su 450. Il che pone un problema politico (non è detto che questi voti ci siano). A ciò si aggiunge il fatto che come ha dichiarato Zelensky un eventuale accordo con la Russia dovrà essere "ratificato" da un referendum. Secondo un sondaggio realizzato il 18 marzo dall'agenzia Rating, il 44% degli ucraini si dichiara favorevole a un ingresso nella Nato, mentre il 42% ritiene che Kiev dovrebbe cooperare con l'alleanza pur senza entrarci formalmente.

Quali saranno i Paesi garanti?

Certo è che dopo aver subito due attacchi in otto anni da parte della Federazione Russa, l'Ucraina chiede garanzie che i suoi confini non siano più toccati. A Kiev, non è un segreto, non si fidano delle intenzioni di Putin. E temono che il capo del Cremlino possa un domani violare le condizioni di un eventuale accordo per strappare altri pezzi di territorio. Zelensky ha dunque chiesto di delineare un gruppo di almeno una decina di Paesi garanti che possano salvaguardare la sicurezza dell'Ucraina. Tra questi ci sarebbero con certezza i membri del consiglio di sicurezza dell'Onu Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Cina (ovviamente è stata esclusa la Russia). Ma Kiev vorrebbe che del gruppo facessero parte anche altri Paesi come Turchia, Israele, Germania e Italia.

Quali garanzie avrà l'Ucraina?

Stando a quanto emerso (si tatta però di indiscrezioni), una minaccia alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina non avrebbe come immediata conseguenza quella di una risposta armata degli Stati garanti. In altre parole non si attiverebbe un meccanismo analogo a quello previsto dall'articolo 5 della Nato. Tutto il processo dovrebbe invece svolgersi sotto il cappello dell'Onu che dopo una riunione dei Paesi garanti e l'informativa al consiglio di sicurezza attiverebbe le misure previste dalla carta delle Nazioni Unite per far cessare la minaccia.