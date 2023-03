L'Ucraina contraria al "cessate il fuoco" proposto dalla Cina

L'Ucraina è contraria a un cessate il fuoco perché ciò significherebbe protrarre il conflitto contro la Russia. A dirlo, tramite Twitter, è il consigliere del capo di staff dell'ufficio del presidente dell'Ucraina, Mikhailo Podolyak: "Ogni tentativo di congelare il conflitto lo farebbe protrarre; un cessate il fuoco significherà una cosa solo, una guerra non finita che brucia nel cuore d'Europa", scrive.

Lo stop al "cessate il fuoco" arriva, non a caso, proprio nel momento in cui si svolge l'incontro ufficiale tra Vladimir Putin e il presidente cinese Xi Jinping; i due - infatti - stanno discutendo il piano di pace di Pechino, che prevede appunto un "cessate il fuoco". Il "no" ucraino arriva dopo quello statunitense degli scorsi giorni. Inoltre, Podolyak mette in guardia: "non usate la parola 'pace' nell'interesse della Russia".