"L'Ucraina potrà colpire la Russia sul suo territorio": l'ok di Berlino e Washington

L'Ucraina potrà utilizzare le armi ricevute dalla Germania e dagli Stati Uniti per colpire obiettivi militari in Russia. Il via libera, per ora, è stato confermato solo da Berlino, ma secondo i media Usa è quasi certo che anche Washington formalizzerà la sospensione del divieto imposto finora all'esercito di Kiev. Un divieto che invece l'Italia intende mantenere.

La svolta di Usa e Germania

La svolta è arrivata dopo che nei giorni scorsi il presidente francese Emmanuel Macron e il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg avevano segnalato la necessità di consentire all'Ucraina di difendersi dall'avanzata russa nella regione di Kharviv prevenendo i bombardamenti a suon di missili e droni che hanno interessato nelle ultime settimane questo nuovo fronte del conflitto tra i due Paesi.

L’assalto russo è iniziato, un po' sorpresa, il 10 maggio: migliaia di soldati di Mosca hanno sfondato il confine settentrionale e hanno costretto Kiev a spostare truppe da altre aree per difendere le posizioni. L'avanzata in quest'area del nord est potrebbe indebolire pericolosamente anche gli altri fronti, e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto a più riprese di poter attaccare le basi oltre confine da cui partono gli attacchi missilistici.

Una richiesta alla quale diversi Paesi dell'Alleanza si sono opposti, compresa la Germania. Fino all'inizio di questa settimana, il cancelliere tedesco Olaf Scholz si era detto contrario a consentire all'Ucraina di usare le armi di Berlino per colpire la Russia nel suo territorio. Ma qualcosa si è smosso dopo il recente vertice con Macron, e venerdì il portavoce di Scholz ha annunciato la svolta: "L'Ucraina ha il diritto, garantito dal diritto internazionale, di difendersi dagli attacchi russi e può anche utilizzare le armi previste per questo scopo", "comprese quelle che le abbiamo consegnato", ha detto Steffen Hebestreit in un comunicato stampa. "Nelle ultime settimane, la Russia ha preparato, coordinato ed eseguito attacchi, in particolare nella regione di Kharkiv, da posizioni nell'area di confine russa immediatamente adiacente", si legge nella nota.

Il "no" dell'Italia

Non è chiaro se il via libera all'uso delle armi tedesche riguardi l'intero fronte di guerra o solo i territori russi adiacenti alla regione di Kharkiv. Stando a quanto riportano i media Usa, anche il presidente Joe Biden avrebbe concesso all'esercito ucraino di utilizzare le armi statunitensi per attaccare obiettivi militari in Russia, ma il via libera è limitato solo alle aree oltre il confine nordorientale, quelle da cui partono i missili diretti a Kharkiv.

La decisione di Biden, se fosse confermata, segnerebbe comunque un precedente assoluto: per la prima volta un presidente americano consentirebbe risposte militari limitate all'interno dei confini di un avversario dotato di armi nucleari. Proprio l'eventualità di un'escalation che porti Mosca a sfruttare il suo arsenale nucleare è tra le ragioni che stanno dividendo i Paesi Nato circa l'opportunità di autorizzare Kiev ad attacchi diretti sul suolo russo.

"Continueremo a sostenere l'Ucraina ma non autorizzeremo l'uso di armi per colpire il territorio russo. La Costituzione all'articolo 11 ce lo vieta. Siamo al fianco di Kiev ma non siamo in guerra con Mosca", ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Parole che hanno trovato la condivisione anche della leader del Pd Elly Schlein.

Intanto, come da previsioni, la Russia alza i toni. "Sappiamo che, in generale, le armi di fabbricazione americana vengono già utilizzate per tentare di effettuare attacchi sul territorio russo. E questa è una prova abbastanza eloquente della portata del coinvolgimento degli Stati Uniti in questo conflitto", ha detto il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov. Ancora più minaccioso il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, l'ex presidente Dmitry Medvedev: "La Nato è ormai parte del conflitto, l'uso delle armi nucleari tattiche da parte di Mosca non è un bluff", ha avvisato.