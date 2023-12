L'esercito ucraino a corto di soldati: "Giovani si arruolino, 40% ha più di 45 anni"

L'esercito ucraino è a corto di soldati. Dopo quasi due anni di guerra, le truppe mostrano preoccupanti segni di stanchezza, e in vista del difficile inverno e di una nuova possibile offensiva della Russia, servono ricambi, soprattutto giovani. È l'allarme lanciato dagli ufficiali al fronte.

" Le nostre unità sono a corto di personale", lamenta all'agenzia stampa Afp il maggiore Oleksandr Volkov, comandante di un battaglione della 24esima brigata meccanizzata. "Servono giovani, sotto i 40 anni, e motivati", aggiunge. Se nei primi mesi del conflitto l'entusiasmo ha riempito le fila dell'esercito ucraino di volontari, adesso il clima è cambiato. All'inizio della guerra, "tutto è avvenuto con adrenalina, in una sorta di esaltazione. Tutti si sono precipitati a combattere", racconta il tenente Igor Prokopiak. "Ma col tempo la situazione si è calmata. Le persone avevano accesso ai social network, vedevano il lato terribile e crudele della guerra. L'adrenalina iniziale si è esaurita, il cervello si è risvegliato, è apparsa la paura e di conseguenza la gente ha cominciato a temere per la propria vita", continua Prokopiak.

E così, i volontari si sono ridotti strada facendo, mentre il sistema di reclutamento, che avrebbe dovuto favorire il turn over al fronte, ha mostrato preoccupanti segni di inefficienza e corruzione: troppo "sovietici" i metodi di mobilitazione, focalizzati più sulla quantità che sulla qualità, dicono gli esperti dello stesso esercito di Kiev. Ma c'era anche qualche giro di mazzette di troppo che ha permesso ai coscritti di fuggire all'estero. Non a caso, l'estate scorsa il presidente Volodymyr Zelensky è dovuto intervenire licenziando tutti i funzionari regionali responsabili delle nuove reclute. Una scossa che però non sembra ancora aver prodotto i risultati sperati, tanto che a inizio mese il capo dello Stato è tornato a sollecitare i vertici militari a cambiare metodi di reclutamento.

A pressare Zelensky sono anche le mogli dei soldati al fronte, che da diverse settimane manifestano a Kiev per chiedere il ritorno dei loro mariti dopo 22 mesi di conflitto. A preoccupare è anche l'età media dei soldati: il 40% ha più di 45 anni, dice il maggiore Volkov. "Lo Stato deve rispondere, reclutare, sostituire unità, sostituire persone che combattono già da due anni, me compreso", è il suo appello.

