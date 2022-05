Guerra in Ucraina, cinque cose da sapere oggi lunedì 2 maggio 2022. Perché Lavrov su Rete 4 fa discutere. "Piano per abbattere aereo passeggeri sopra la Russia e incolpare l'Ucraina". La lenta evacuazione dei civili dall'acciaieria Azovstal a Mariupol. I misteriosi suicidi degli uomini d'affari. L'avanzata russa nel Donbass è lenta, ma reale.

1) Perché Lavrov su Rete 4 fa discutere

Fa discutere la partecipazione del ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov a Zona Bianca, su Retequattro, in prima serata. Dare spazio senza contraddittorio alla propaganda di Mosca è un unicum nel panorama dell'informazione europea. "L'Italia è in prima fila tra coloro che adottano sanzioni anti-Russia e promuove iniziative. All'inizio eravamo sorpresi, poi ci siamo abituati"."Ci sembrava che l’Italia avesse un approccio diverso e potrebbe distinguere il bianco dal nero. Alcune dichiarazioni di politici italiani sono andate oltre le norme diplomatiche. Io ho un bellissimo rapporto con il popolo italiano, non è questo in discussione'', dice Lavrov, che affronta il tema della guerra Russia-Ucraina a 360 gradi. Terza guerra mondiale? "I mass media occidentali e i politici occidentali travisano, quando si parla delle minacce come la terza guerra mondiale. La Russia non ha mai interrotto gli sforzi che garantiranno il non svilupparsi della guerra", afferma. Il ministro degli Esteri russo ricorda gli accordi Gorbachov-Reagan e spiega che la Federazione russa è favorevole a una "dichiarazione che confermi che una guerra nucleare non può essere mai iniziata" ma gli Usa respingono questo accordo. Chi può portare la pace? "Domanda ottima ma abbastanza tardiva, i problemi sono iniziati anni fa, in realtà Zelensky aveva tutte le carte in mano" ma dopo la sua elezione non ha portato la pace. "Zelensky può portare la pace se interrompe gli ordini criminali ai battaglioni nazisti e ferma le ostilità. Non vogliamo che si arrenda ma che dia l'ordine di interrompere le ostilità e di lasciare i civili", insiste. Il ministro degli esteri russo ribadisce che "non vogliamo cambiare regime" in Ucraina, quella "è una specialità degli Sati Uniti. Vogliamo garantire la sicurezza nell'est del paese e che non arrivino minacce alla Russia dall'Ucraina", spiega. "La nazificazione esiste" in Ucraina, dice soffermandosi sull'obiettivo russo della 'denazificazione'. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è ebreo? "Anche Hitler aveva origini ebree, i maggiori antisemiti sono proprio gli ebrei. Il governo ucraino è diventato uno strumento degli estremisti nazisti e del governo degli Stati Uniti". Capitolo gas: Mosca esige il pagamento in rubli. "Volete pagare il gas in euro e tenere i soldi nelle vostre banche? Questo è rubare i soldi, non è possibile", dice il ministro. Senza volere né potere insegnare a nessuno come si faccia informazione, è evidente che ci sia una differenza tra intervistare uno dei maggiori protagonisti dell’attualità internazionale e dare spazio alla propaganda bellica di uno stato aggressore facendola passare per un "punto di vista".

2) "Piano per abbattere aereo passeggeri sopra la Russia e incolpare l'Ucraina"

Fino a poco tempo una spia russa lavorava presso lo stato maggiore delle forze armate ucraine: l'uomo è stato smascherato e arrestato dai servizi di sicurezza ucraini. A dirlo è Oleksiy Arestovych, consigliere del capo dell'Ufficio del presidente Volodymyr Zelensky. Oltre alla risorsa nemica nello stato maggiore - afferma Arestovych, citato dall'agenzia Ukrinform -, sarebbero state "smascherate" diverse altre persone che non avevano alcun collegamento con il quartier generale militare. "Una delle spie russe è un dipendente dello Stato maggiore delle forze armate ucraine - spiega -. Gli altri erano stati incaricati di abbattere un aereo passeggeri sopra la Russia o la Bielorussia. Dopo di che, Mosca avrebbe incolpato Kiev". Questo attacco sotto falsa bandiera - sempre secondo Arestovych - avrebbe dovuto essere effettuato utilizzando armi ucraine: sistemi missilistici antiaerei portatili.

3) La lenta evacuazione dei civli dall'acciaieria Azovstal a Mariupol

È stata rinviata a oggi, "per motivi di sicurezza", l’evacuazione dei civili che intendono lasciare Mariupol e che si trovano in parti della città al di fuori dell’acciaieria di Azovstal. Lo annuncia il Consiglio comunale citato dall’agenzia ucraina Unian. L’evacuazione dovrebbe cominciare alle 8 del mattino da un’area vicina al centro commerciale Port City. In precedenza il Consiglio comunale aveva annunciato che l’evacuazione sarebbe cominciata domenica alle 16. Il ministero della Difesa russo ha confermato l’evacuazione di civili.

Un frame dell'operazione di evacuazione dei civili dall'acciaieria di Azovstal, a Mariupol, 1 maggio 2022. TELEGRAM/BATTAGLIONE AZOV

4) I misteriosi suicidi degli uomini d'affari

Sei uomini d'affari russi sono morti in strani "suicidi" in questi due mesi abbondanti di guerra. Tre di loro prima di togliersi la vita avrebbero ucciso membri delle loro famiglie, riporta la Cnn. Quattro dei morti erano funzionari del gigante energetico Gazprom o di una delle sue controllate. Tra loro c'è Leonid Shulman: è stato trovato morto nel suo cottage nel villaggio di Leninsky, vicino a Leningrado il 30 gennaio 2022, secondo il media statale russo Ria Novosti. Dall' inizio della guerra, nello stesso villaggio è morto anche Alexander Tyulakov, deceduto nel suo garage il 25 febbraio. Mikhail Watford, un miliardario russo di origine ucraina, è stato trovato morto nella sua casa nel Surrey, nel cuore dell'Inghilterra, il 28 febbraio. E poi c'è ancora un altro oligarca russo, Vasily Melnikov, morto insieme alla sua famiglia a Nizhny Novgorod alla fine di marzo. Possedeva MedStom, una società di forniture mediche. La moglie, 41 anni, e due bambini di quattro e 10 anni sono stati trovati pugnalati a morte. Morto anche Vladislav Avayev, ex vicepresidente della Gazprombank, trovato con la moglie e la figlia nel suo appartamento di Mosca il 18 aprile. Solo un giorno dopo, Sergey Protosenya, ex dirigente del produttore di gas Novatek, in parte di proprietà di Gazprom, è stato trovato morto a Nord di Barcellona. I corpi di sua moglie e sua figlia erano nelle vicinanze, sempre a Llore de Mar. Mostravano segni di violenza. Erano riversi nella lussuosa casa di famiglia, mentre quello dell'uomo è stato trovato nel giardino esterno. Il figlio di Protosenya - e non solo - ha messo in dubbio la versione ufficiale degli inquirenti, ipotizzando che il padre sia stato assassinato.

5) L'avanzata russa nel Donbass è lenta, ma reale

Le forze avanzano a fatica lungo il fronte orientale, l'obiettivo resta la conquista di tutta la regione del Donbass. Nonostante la possibilità di concentrare uomini, mezzi e risorse su un numero ridotto di direttrici, le forze russe fronteggiano diverse problematiche: difficoltà di approvvigionamento logistico, la resistenza ucriana, le scarse capacità di comando e controllo, un ridotto livello di supporto aereo all'azione di terra e un morale che - secondo l'intelligence britannica - è estremamente basso . Tuttavia, problematiche di vario tipo a parte, da giorni unidirezionalmente la direzione è quella di un'avanzata lenta ma costante. "I guadagni territoriali sono stati limitati, è vero, ma saldi - ha scritto sulla Stampa ieri Francesca Mannocchi - I russi avanzano di chilometro in chilometro, di villaggio in villaggio. Hanno preso Kreminna, avanzano verso Lyman, colpiscono Severodoniesk ogni giorno, sempre di più. Non è una piena, è vero, ma un flusso che si muove a onde lente che stanno in parte fiaccando le truppe ucraine, e di sicuro sfinendo i civili". I russi "hanno fatto del tempo un pezzo della strategia che può diventare la trappola di Zelensky. Mentre il presidente ucraino si dimostra determinato a non cedere di un passo, in Donbass la strategia militare russa non solo funziona ma ha una logica. Tanto più lentamente avanzano le truppe russe, tanto più la popolazione si fiacca e la gente piegata dalla fame, dalla sete e dalla paura, tenderà a pensare che il nuovo possa essere la soluzione. È la strada russa verso, più che la normalità, la normalizzazione. Avanza così, al passo lento di chi sa che la fame e la sete hanno fretta, ma le aspettative di chi vuole un vecchio, nuovo impero, possono aspettare i tempi di una guerra lunga".