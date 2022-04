Guerra in Ucraina: cinque cose da sapere oggi

Cinque cose da sapere oggi sulla guerra in Ucraina. Nella sacca di Sloviansk si decide il destino della guerra di Putin. Migliaia di morti a Mariupol? Chi sono i veri autori del massacro di Bucha. La Russia sull'orlo del default. Nessun cessate il fuoco. Il conflitto durerà anni? Il punto sul conflitto e le ultime notizie di oggi, giovedì 7 aprile 2022.

1) Nella sacca di Sloviansk si decide il destino della guerra di Putin

Mosca cerca una rivincita nell’est dell’Ucraina. L'invasione russa segue di fatto il tracciato dell’autostrada M03, che dal nord, da Kharkiv, scende in profondità nel Donbass verso la città di Sloviansk. Molti analisti militari ritengono che sarà al centro dei prossimi combattimenti. E' uno snodo chiave per la guerra. La conquista di quella città da centomila abitanti aprirebbe ai russi una strada diretta verso il Sud e verso le altre forze russe che da settimane ormai controllano quasi del tutto la costa di Mariupol. Nel caso i due grandi schieramenti russi si ricongiungessero, allora vorrebbe dire che di fatto si sarebbe creata una grande sacca che chiude al suo interno il meglio delle truppe ucraine, che sarebbero accerchiate.

Da quel momento, scrive Daniele Raineri su Repubblica, "per i russi si tratterebbe di continuare a colpire la sacca con l’artiglieria e i bombardamenti aerei e di restringerla in modo progressivo fino alla completa distruzione – o fino alla resa – degli accerchiati. Se questo piano funzionasse, l’andamento della guerra comincerebbe a favorire in modo irrecuperabile i soldati russi e il presidente Vladimir Putin potrebbe annunciare di avere ottenuto dal conflitto quello che voleva: la messa in sicurezza delle cosiddette repubbliche autonome del Donbass, da lui riconosciute due giorni prima dell’invasione. Non sarebbe vero e non sarebbe abbastanza, perché i piani originali miravano al controllo di tutta l’Ucraina, ma sarebbe una vittoria politica". Le truppe ucraine si stanno preparando a difendere la città: proprio quella per Sloviansk potrebbe essere una delle battaglie più importanti ed allo stesso tempo dure e cruente dei prossimi giorni.

2) Migliaia di morti a Mariupol?

"Penso che la Russia abbia paura che inviamo con successo aiuti umanitari a Mariupol, che il mondo intero veda cosa sta succedendo qui. La Russia non vuole che si veda nulla finché non prenderanno il controllo della città finché non avranno ripulito tutto. Mariupol è l'inferno in questo momento. Migliaia sono stati uccisi o feriti". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un'intervista alla tv turca Haberturk. "Purtroppo non abbiamo informazioni chiare sul numero di coloro che hanno perso la vita. Stanno cercando di insabbiare la situazione. In questo caso stanno cercando di impedire l'approvvigionamento umanitario. Non riusciranno a coprire tutto. Non saranno in grado di seppellire o nascondere migliaia di persone. Il mondo ha visto la situazione reale. Ha visto cosa è stato fatto a una città ucraina" ha aggiunto Zelensky. Crematori mobili per bruciare i corpi degli abitanti uccisi e coprire le tracce dei crimini contro i civili: li avrebbero usati l'esercito russo a Mariupol. La denuncia arriva dal Comune della città Ucraina, in un post Telegram citato da Unian.

3) Chi sono i veri autori del massacro di Bucha

Lo shock delle prime immagini dei morti abbandonati lungo le strade di Bucha, che si è poi appreso essere stati lasciati li da giorni o settimane, come provano immagini scattate quasi un mese fa da satelliti Usa, si è poi allargata con l'annuncio di nuovi orrori emersi a Irpin e Borodyanka. Le agghiaccianti immagini di cadaveri carbonizzati o abbandonati alla decomposizione, stritolati dai carri armati o gettati in bidoni e tombini come spazzatura, mostrati nel video che ha accompagnato il 'j'accuse' del presidente ucraino Volodymyr Zelensky all'indirizzo del Consiglio di sicurezza dell'Onu, compongono un mosaico degli orrori. Gli Stati uniti creddono che saranno "in grado di identificare le unità russe" responsabili del massacro di Bucha, in Ucraina. L'ha affermato alla CNN un ufficiale informato sugli ultimi dettagli. Secondo il funzionario, l'identificazione dei responsabili riveste "una priorità estremente alta" per la comunità d'intelligence americana. E al momento si stanno raccogliendo e analizzando flussi d'intelligence utilizzando tutti gli strumenti disponibili. Non è detto, però, che siano gli Stati uniti ad annunciare le loro scoperte e si potrebbe decidere di lasciare all'Ucraina l'annuncio. Gli Usa stanno anche lavorando su indicazioni secondo le quali a Bucha fossero presento più di un'unità o gruppo di combattenti. Si cerca di capire se la strage sia avvenuta quando un'unità si stava ritirando o quando stava arrivando un'altra unità.

4) La Russia sull'orlo del default

La Russia va verso un “default”: scatterebbe nel caso in cui il Paese di Vladimir Putin non riuscisse a onorare il debito con gli investitori. le. A preoccupare sono i pagamenti delle cedole dei bond russi in circolazione denominati in dollari. Alcuni sono stati già ripagati in rubli, elemento che porterà le società di rating a dichiarare il fallimento selettivo una volta terminato il periodo di grazia, che vale trenta giorni. Poi, il destino dell’economia russa sarà solo nelle mani di Vladimir Putin. Le principali agenzie di rating tra cui S&P e Fitch, prima di ritirare i giudizi sul debito russo per le sanzioni, avevano messo in guardia che un eventuale pagamento in una valuta diversa da quella prevista avrebbe potuto comportare un default. Il fallimento selettivo non è quindi più uno scenario così remoto. Specie a fronte di un’inflazione che cresce del 2% di settimana in settimana. Il prossimo round di sanzioni potrebbe essere decisivo. E gli analisti ne sono consapevoli. «È difficile per la Russia evitare un default sovrano», osserva Timothy Ash, analista di Blue Bay.

5) Nessun cessate il fuoco. La guerra in Ucraina durerà anni?

La guerra è in pieno svolgimento, i negoziati sono passati in secondo piano e gli alleati sono pronti a sostenere a lungo l'Ucraina, dice il presidente americano Biden annunciando un nuovo round di sanzioni. Il Consiglio atlantico a livello dei ministri degli Esteri ieri a Bruxelles ha confermato – per bocca del segretario generale della Nato Jens Stoltenberg – che "la guerra può durare anni, dunque dobbiamo essere pronti ad affrontare un luogo viaggio". "Continuiamo a parlare con la delegazioni russa, anche se è diventato particolarmente difficile e doloroso parlare con i russi dopo che abbiamo appreso delle atrocità nei territori occupati", ma "tutte le guerre si concludono con un accordo e dobbiamo ripristinare la pace e salvare le vite dei civili quindi i colloqui continuano", ha detto il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, al Tg1 aggiungendo che conta sull'Italia come uno dei garanti della sicurezza del suo Paese e di un futuro accordo di pace con la Russia. Il primo ministro ungherese Viktor Orban ha invitato il presidente russo Vladimir Putin, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, oltre al leader francese Emmanuel Macron e al cancelliere tedesco Olaf Scholz a colloqui di pace a Budapest: non si vede all'orizzonte un immediato cessate-il-fuoco.