Guerra Russia Ucraina: cinque cose da sapere oggi venerdì 22 aprile 2022. Più armi pesanti dagli Usa all'Ucraina. Perché Putin rinuncia all'assalto all'acciaieria simbolo di Mariupol. Cosa sta succedendo nel Donbass. Le dimissioni dell'oligarca che vuole la fine della guerra. L'embargo totale Ue al petrolio russo è controproducente? Il punto sul conflitto.

1) Più armi pesanti dagli Usa all'Ucraina

"Putin non avrà mai successo nel tentativo di dominare e occupare tutta l’Ucraina". Il presidente americano Biden ieri ha annunciato l’invio a Kiev di altre armi pesanti per 800 milioni di dollari, che verranno consegnate "direttamente sulle prime linee del fronte nella lotta per la libertà". L'inquilino della Casa Bianca ha parlato al paese ieri mattina, dopo aver ricevuto il premier ucraino Denys Shmyhal, in visita a Washington per i vertici annuali del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale. Biden è stato molto diretto, annunciando l’invio di armi per 800 milioni di dollari, che includono 72 cannoni howitzer da 155mm, 144.000 munizioni di artiglieria, 72 veicoli da impiegare per portare gli obici al fronte, e almeno 121 droni tattici Phoenix Ghost, oltre ad altri equipaggiamenti logistici e parti di ricambio. Una chiara escalation delle forniture più pesanti, se si considera che il precedente pacchetto da 800 milioni conteneva solo 18 howitzer. Le armi verranno portate direttamente al fronte, per garantire che arrivino subito, vista l’offensiva russa già in corso nelle regioni orientali.

2) Perché Putin rinuncia all'assalto all'acciaieria simbolo di Mariupol

In una "messinscena" a favor di propaganda trasmessa dalle tv russe, Putin ha ordinato al Ministro della Difesa, Sergei Shoigu, di cessare le azioni militari finalizzate all'assalto diretto delle acciaierie Azovstal, a Mariupol, riorganizzando invece le forze russe per un lungo assedio del complesso industriale. Mariupol è di fatto in mano russa ma la sacca di resistenza ancora attiva. La decisione presa da Putin, secondo vari analisti militari, potrebbe permettere alle forze russe di liberare diversi reparti dell'esercito regolare e spostarli da Mariupol più a nord nel Donbass: una manovra a tenaglia per chiudere l'esercito ucraino in una sacca, chiudendo qualsiasi linea di rifornimento col resto del Paese e dunque privandolo degli equipaggiamenti militari in arrivo dall'Occidente. Alle acciaierie Azovstal rimangono alcuni reparti quali combattenti ceceni, milizie filorusse del Donbass e unità della Guardia Nazionale, per controllare le zone della città già occupate e stringere in un lento assedio le forze ucraine rimaste nella sterminata acciaieria. Oleksiy Arestovich, il consigliere della presidenza ucraina, mette addirittura in dubbio l'autenticità del filmato di Putin e Shoigu, e sospetta che l'immagine del ministro fosse stata sovrapposta alle riprese con Putin che parla a una sedia vuota.

Nei fatti, mandare i soldati a espugnare l’acciaieria Azovstal avrebbe provocato un lungo massacro, perché il complesso industriale è una fortezza, con collegamenti sotterranei per decine di chilometri e torri: la battaglia avrebbe impegnato 10mila russi per settimane, forse mesi, con una percentuale di caduti molto alta. Il leader ceceno, Ramzan Kadyrov, ha annunciato che Mariupol è stata conquistata “completamente e irrevocabilmente” e che l’intero territorio della città dell’Ucraina orientale è stata “ripulito dai nazionalisti”. “Mariupol è nostra - ha affermato Kadyrov sul proprio canale Telegram - la città è stata presa completamente e irrevocabilmente. L’intero territorio è stato sistematicamente ripulito dai nazionalisti” ed è stato preso sotto controllo anche “l’edificio amministrativo dell’acciaieria Azovstal, che è di particolare importanza strategica”

3) Cosa sta succedendo nel Donbass

Il Donbass è l’unica regione dove prosegue una lenta offensiva: cannoni e aerei radono al suolo ogni obiettivo prima di esporre le truppe. Le immagini di Popasna, un centro nella zona di Lugansk, evidenziano la distruzione di tutte le case lungo le strade principali: una brutale tattica per evitare imboscate. L'offensiva sarebbe guidata da miliziani ceceni, delle repubbliche secessioniste e della compagnia di ventura Wagner, assieme ai quali ci sarebbero persino mercenari libici. L’impressione, scrive Repubblica oggi, è che Putin abbia cominciato a dare ascolto ai suoi comandanti, rallentando la marcia dell’esercito in attesa di risolvere almeno parte dei problemi. Evidente secondo altri osservatori il ridimensionamento degli obiettivi russi: persino il Cremlino sembra accontentarsi di risultati minimi rispetto alle ambizioni con cui era stata scatenata l’invasione il 24 febbraio 2022. Gli ucraini nel Donbass hanno fatto saltare in aria cinque ponti per rallentare i soldati russi, in modo da tenerli a nord del fiume Sieverodonetsk, ma non basterà a fermare l'avanzata Sloviansk assieme alla città gemella di Kramatorsk è l’obiettivo di questa operazione russa.

4) Le dimissioni dell'oligarca Alekperov

Il numero uno del colosso petrolifero russo Lukoil, Vagit Alekperov, si è dimesso. Lukoil annuncia che il "presidente e membro del consiglio di amministrazione Vagit Alekperov, ha informato la società sulla sua decisione di dimettersi" dalle sue funzioni, si legge nel comunicato pubblicato sul sito della società colpita dalle sanzioni occidentali. Ufficialmente non sono note le motivazioni dietro questa decisione. Alekperov, uno dei più noti oligarchi russi, aveva espresso l’auspicio per una "rapida fine del conflitto armato". Il suo patrimonio netto è stimato in 23 miliardi di dollari; l’oligarca non è nelle liste delle sanzioni dell’Unione europea e degli Stati Uniti. Il passo indietro di Alekperov quindi potrebbe essere letto come una mossa per mettere al riparo l’azienda delle misure messe in campo dall’Occidente contro Mosca. "Sosteniamo una rapida fine del conflitto armato e sosteniamo pienamente la sua risoluzione attraverso un processo di negoziazione e mezzi diplomatici", aveva detto il consiglio di amministrazione in una dichiarazione. Lukoil è un vero e proprio impero, con oltre 100.000 dipendenti, e che produce il 2% di tutto il petrolio mondiale.

Attivo in decine di Paesi (anche in Italia e negli Usa) Lukoil è il primo gruppo russo privato del settore: Alekperov, si è dimesso dopo averla diretta per 30 anni. Si tratta di un vero terremoto per un'economia che si regge in gran parte sulla produzione energetica. Alekperov, di origine azera, è stato un convinto sostenitore della cooperazione tra la Russia e l'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio. Lukoil, il cui nome deriva dalle città petrolifere della Siberia occidentale di Langepas, Urai e Kogalym, lo scorso anno ha aumentato la sua produzione di petrolio a circa 1,6 milioni di barili al giorno, un livello appena al di sotto della produzione di interi paesi come Qatar e Kazakistan. Alekperov si unisce a una lunga lista di amministratori delegati russi che si sono dimessi dopo essere stati presi di mira dalle sanzioni occidentali. I capi del più grande produttore petrolchimico del paese Sibur Holding, della società Internet Yandex NV e della società di e-commerce Ozon Group si sono tutti dimessi negli ultimi mesi.

5) L'embargo totale Ue al petrolio russo è controproducente?

“L’Europa chiaramente deve ridurre la sua dipendenza dalla Russia per quanto riguarda l’energia, ma bisogna stare attenti quando pensiamo ad un embargo completo europeo sulle importazione petrolifere”. E’ quanto ha detto la segretaria al Tesoro americana, Janet Yellen, spiegando che un embargo totale europeo potrebbe finire per essere controproducente, con l’aumento dei prezzi in Europa e nel resto del mondo, senza colpire in modo incisivo la Russia che continuerebbe a vendere, a prezzi più alti, a Paesi amici o neutrali. “Questo farebbe aumentare i prezzi globali del petrolio - ha detto ancora Yellen sempre delinando un ipotetico scenario di un embargo totale europeo - e questo avrebbe un impatto negativo sull’Europa e altre parti del mondo e, al contrario, potrebbe avere in realtà un effetto negativo molto ridotto per la Russia, che per quanto si troverà ad esportare di meno, venderà a prezzi più alti”. Yellen ha comunque sottolineato che “i proventi delle vendite di petrolio e gas sono un’importante fonte di introiti per la Russia. Sarebbe utile - ha aggiunto - trovare un modo per ridurre introiti da queste vendite”. “Questo sarebbe l’obiettivo vero dell’embargo - ha concluso - ma dobbiamo trovare un modo di farlo senza esporre l’intero globo ad un aumento del prezzo dell’energia, questo sarebbe l’ideale. E questo è quello a cui stiamo tutti cercando di pensare insieme".