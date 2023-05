"Perché la guerra finirà quando la Crimea tornerà all'Ucraina"

La propaganda racconta che la Crimea "è sempre stata russa" e i suoi abitanti si sentono russi. Non è vero. È una bugia alimentata dal regime di Vladimir Putin (nella foto sopra, in primo piano, in moto in Crimea nel 2010). E il legame affettivo e storico tra l'Ucraina e i tatari di Crimea a Kyiv lo si respira perfino al ristorante. I piatti di plov e manti, riso e ravioli ripieni di carne, arrivano al tavolo, poco dopo il tè verde d'accompagnamento. I tappeti alle pareti, le sedie basse e imbottite, gli odori speziati e lo stesso rito del tè traghettano a oriente. Le cameriere in costume tradizionale arricchiscono l'atmosfera. Il ristorante Musafir, sulla strada Saksahanskoho nel centro della capitale, è uno degli indirizzi di riferimento dove ogni sera viene rinnovata l'unità tra Ucraina e Crimea.

Nella capitale sono attivi altri ristoranti e caffè ispirati alla penisola occupata dalla Russia nel 2014 e annessa con un referendum mai riconosciuto dalla comunità internazionale. Così, in un normale giorno feriale, mentre la guerra imperversa, bisogna attendere per trovare un tavolo libero. Gli abitanti di Kyiv frequentano con assiduità i locali crimeiani e li apprezzano. Si sentono a casa loro. La penisola, che ha come principale città Simferopol, qui è considerata pienamente ucraina. Tanto che, secondo molti, la sua riconquista potrebbe rappresentare il colpo di grazia per Putin, il cui potere a quel punto potrebbe scricchiolare. La perdita della Crimea, per il leader russo, potrebbe essere politicamente mortale, tanto si è impegnato a convincere russi e occidentali della "russicità" della penisola. Riuscendoci, qualche volta.

La prima annessione alla Russia zarista risale al 1783. Successivamente i tatari di Crimea furono deportati, allontanati dalla loro terra. Alla fine dell'impero erano calati da 1 milione a 200mila persone. La successiva deportazione, avviata da Stalin nel 1944, prevalentemente verso l'Uzbekistan, completò l'opera. I tatari di Crimea ebbero il permesso di rimpatriare soltanto dopo il 1989, a differenza di altri popoli deportati all'interno dell'Urss, ai quali venne concesso il rimpatrio molto prima, già con la destalinizzazione avviata dal leader sovietico Nikita Krusciov. Le deportazioni (e la Crimea non fa eccezione) comportarono anche sostituzioni etniche. Se la lingua russa è oggi maggioritaria in Crimea, è proprio per questa sostituzione politicamente manovrata. Ma ciò non significa che in Crimea siano tutti felici di essere passati sotto il dominio di Mosca.

Le sculture contro la sofferenza

Al ristorante Musafir incontro Leonora Yanko, un'artista originaria di Sebastopoli ma in realtà nata in Uzbekistan, dove i suoi genitori erano stati costretti a trasferirsi durante le deportazioni. Leonora è crimeiana, dunque, e vive a Kyiv da anni. La sua attività artistica è stata influenzata dalla guerra, che ha toccato la sua casa e la sua famiglia. Ha scolpito una serie di 'Ufo', abitanti di un pianeta immaginario, colorati e amorevoli, in contrasto alla tensione continua che la attraversa dal 2014. Poi, nel 2022, ha deciso di allestire mostre permanenti sulla guerra in Ucraina all'interno dei musei europei, come a Berlino. Ha raccolto oggetti rappresentativi dell'occupazione e ha deciso di mostrarli al pubblico straniero, affinché guardi da vicino gli effetti della guerra.

Da alcuni mesi, Leonora Yanko lavora presso la Missione del presidente ucraino per la Crimea, guidata dall'attivista Tamila Tasheva. "Volevo impegnarmi in qualcosa di utile e concreto per la mia terra", dice. Avevamo incontrato Tasheva insieme a una delegazione dei Radicali Italiani, accolta a Kyiv in occasione del 25 Aprile. Tasheva e i suoi collaboratori hanno illustrato l'attività della Missione, incentrata soprattutto sulla denuncia della violazione dei diritti umani durante l'occupazione russa della penisola. Dal 2014 in poi, è calato il silenzio sulla situazione della Crimea, dovuto sia alla difficoltà di reperire e diffondere informazioni, sia alla presenza, in occidente, di politici apertamente filorussi, in ogni schieramento. Ad esempio, molti italiani percepiscono ancora la Russia come "antifascista", nonostante il regime di Putin presenti elementi simili al fascismo. Ma la Russia piaceva parecchio anche a destra, da Matteo Salvini a Silvio Berlusconi.

Il gruppo di lavoro guidato da Tasheva prova allora a squarciare il buio per la mancanza di informazioni. Ad esempio, pochi sanno che la Russia usa la Crimea come una base militare. Dal 2015 al 2022, si calcola che la Russia abbia condotto 15 mobilitazioni obbligatorie, costringendo almeno 36mila residenti ad arruolarsi. Non è tutto: nel tentativo di russificare le aree appena occupate, da Kherson a Zaporizhzhya, la Russia ha recentemente inviato in Crimea almeno 700 insegnanti affinché apprendano gli "standard russi" laddove la russificazione delle scuole è già stata avviata dal 2014. La Crimea è diventata anche luogo di detenzione per i prigionieri delle città occupate, per non dire dei crimeiani che hanno cercato di opporsi alla guerra d'aggressione e sono stati arrestati per questo. Molti di loro sono tatari.

L'attesa per la ricostruzione

L'occupazione russa ha di fatto isolato la Crimea, che oggi non è più connessa al resto del mondo ed è diventata un'area senza stato di diritto e con un'economia depressa: gli imprenditori individuali sono calati da 77mila a 30mila in due anni, dal 2013 al 2015, secondo i dati raccolti dalla Missione del presidente ucraino per la Crimea. Ne ha risentito anche l'ecosistema: sono state realizzate infrastrutture, come il ponte di Kerch, che servono più a mostrare la "grandeur" russa che non alle esigenze della popolazione. E infine, in Crimea si ascolta ormai una sola voce, dalla radio ai libri scolastici: quella della propaganda di Mosca.

La Missione per la Crimea non si limita però alla denuncia della situazione attuale, ma pensa già al futuro, a quanto si dovrà fare dopo la de-occupazione. A partire dall'inclusione di Simferopol nei corridoi europei dei trasporti denominati "Ten-T", con un collegamento ferroviario ad alta velocità tra Simferopol e Kyiv che integrerebbe la penisola nei futuri corridoi per Madrid, Lione, Milano e Roma. E poi la riconversione energetica in chiave 'green', con lo sviluppo di energia eolica dal Mar d'Azov e la riattivazione dell'industria turistica pensando ai mercati europei. Sullo sfondo, il recupero di quel mosaico di culture diverse, che in Crimea hanno sempre convissuto, garantendo il pluralismo religioso e preservando la cultura e la lingua dei tatari di Crimea.

Il ristorante intanto si svuota. Manca poco alle dieci di sera, giusto in tempo perché tutti tornino a casa rispettando il coprifuoco. La guerra ha cambiato gli orari della città, gli abitanti di Kyiv si sono ormai abituati ad anticipare la cena. E Leonora, poco prima di andarsene, dice che è sicura che la guerra terminerà presto. E finirà bene per la sua Ucraina. Ma anche per la sua Crimea.