Guerra in Ucraina: cinque cose da sapere oggi

Guerra in Ucraina, le ultime notizie e il punto a inizio giornata oggi, mercoledì 27 aprile 2022. La diplomazia non ferma la guerra: nuova fase. Cosa succederà in Transnistria. L'Ucraina finirà smembrata (secondo il consigliere di Putin). La Germania dice no: l'embargo sul gas russo non è all'orizzonte. La raffineria italiana a rischio chiusura: è l'effetto delle sanzioni.

1) La diplomazia non ferma la guerra: nuova fase

La visita di Guterres, segretario generale dell'Onu, a Mosca era stata preceduta da una tappa ad Ankara. L'incontro con Erdogan si è limitato a rinnovare l'impegno per continuare a mediare. Ma non c'è il clima che aveva contrassegnato i colloqui di Istanbul. I toni si fanno più aspri e si assiste a una sfida tra Londra e Mosca sulle armi fornite dall'Occidente a Kiev. Putin ripete che senza accordo su Crimea e Donbass non potrà esserci pace. Si è aperta una nuova fase di questo conflitto bellico e sistemico. Le parole del sottosegretario alla Difesa con delega all’Esercito, il deputato conservatore inglese James Heappey, sono macigni su qualsiasi trattativa: "L’Ucraina può usare le nostre armi per bombardare la Russia". La Russia dal canto sui è pronta a fornire una "risposta proporzionale" immediata alle "provocazioni" della Gran Bretagnaa proposito degli attacchi contro obiettivi sul suo territorio. La proposta di Putin di ieri dopo l’incontro con Guterres - "accordo impossibile senza il riconoscimento di Donbass e Crimea alla Russia" - per Londra e Washington è inaccettabile: sarebbe, tra le altre cose, in una area cruciale per Usa e Uk come l’Indo-Pacifico, un lasciapassare per la Cina contro Taiwan. La guerra non è più un confronto militare tra Russia e Ucraina. E' diventato un imponente conflitto per procura in cui gli Stati Uniti sembrano aver scelto anche il loro obiettivo a medio lungo termine: fermare l’avanzata russa sul campo, ma in modo tale da ridimensionare la macchina da guerra del Cremlino negli anni a venire. Il Segretario della Difesa americano Lloyd Austin a Ramstein, in Germania, aprendo un vertice straordinario a sostegno dell’Ucraina con 40 Paesi, ha detto cose che non lasciano spazio a molte altre interpretazioni. Gli Stati Uniti hanno promesso armi, armi e poi ancora armi per aiutare l’Ucraina a sconfiggere la Russia. Sempre più costose e sofisticate.

2) Cosa succederà in Transnistria

La Russia sta cercando di destabilizzare la regione "e minacciare la Moldavia" attraverso l'attività militare in Transnistria. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nella conferenza stampa congiunta a Kiev con il direttore generale dell'Aiea Rafael Mariano Grossi. "Dimostra che se la Moldavia sostiene l'Ucraina, questo è ciò che accadrà", ha spiegato. A una domanda sulle truppe russe presenti in Transnistria, Zelensky ha affermato che le forze armate ucraine sono "preparate e non hanno paura" per affrontare un nuovo fronte di invasione militare. Esplosioni e attacchi senza vittime si susseguono nella repubblica separatista autoproclamata (grande come la provincia di Brescia) che rischia di trasformarsi in un nuovo fronte dell'avanzata militare di Mosca. Le esplosioni sembrano voler alimentare la narrativa russa circa il pericolo per la popolaziome russofona. Come avvenuto nel Donbass. Le truppe russe di stanza in Transnistria, un contingente "di pace" formato da quasi 2000 uomini, restano in allerta. Solo la scorsa settimana Rustam Minnekayev, comandante ad interim del distretto centrale militare russo, aveva ribadito l'intenzione della Russia di conquistare tutta l'Ucraina del Sud, per aprire un collegamento diretto proprio verso la Transnistria. La presidente della Moldavia, Maia Sandu ha reiterato l'intenzione del suo governo di resistere "a ogni tentativo di coinvolgere la Moldavia in un'escalation militare che ne metterebbe a rischio la pace". Sul terreno, la situazione costringe l'esercito ucraino a mantenere molti reparti nella zona di Odessa, impedendo di dislocarli a est nel Donbass. Lo scenario più probabile è il seguente: nei piani di guerra russi ci sarebbe una "proiezione territoriale verso la Transnistria", con la conquista totale della parte meridionale dell’Ucraina e la creazione del corridoio tra Crimea e Donbass. La manovra dovrebbe investire anche Odessa, che dalla «capitale» della Transnistria, Tiraspol - sede dell’amministrazione autonoma della regione - dista un centinaio di chilometri. Nessun dubbio sul fatto che la Transnistria sia apertamente schierata dalla parte di Mosca.

3) L'Ucraina finirà smembrata (secondo il consigliere di Putin)

In un’intervista a Rossijskaja Gazeta, quotidiano ufficiale del governo russo, Nikolaj Patrushev, segretario del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa e uno dei pochi consiglieri del presidente Vladimir Putin, è tornato sugli obiettivi "dell’operazione militare speciale" in Ucraina: "Nel tentativo di sopprimere la Russia, gli americani, sfruttando le loro creature a Kiev, hanno deciso di creare un “antipode” per il nostro Paese, scegliendo cinicamente l’Ucraina, cercando di dividere un popolo essenzialmente unico. Non trovando basi per attirare gli ucraini dalla sua parte, Washington, molto prima del golpe del 2014, inculcava negli ucraini l’esclusività della loro nazione e l’odio per tutto ciò che è russo. Tuttavia la storia insegna che l’odio non può mai diventare un fattore di unità nazionale. Se oggi qualcosa unisce i popoli in Ucraina, è la paura delle atrocità dei battaglioni nazionalisti. Pertanto il risultato della politica dell’Occidente e del regime di Kiev da esso controllato, non può che essere la disintegrazione dell’Ucraina in più Stati [...] L’operazione militare speciale ha obiettivi specifici, dal raggiungimento dei quali dipende non solo il benessere, ma la vita stessa di milioni di persone, la salvezza della popolazione delle Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk dal genocidio che i neonazisti ucraini stanno praticando già da otto anni".

4) La Germania dice no: l'embargo sul gas russo non è all'orizzonte

"Non vedo affatto come un embargo sul gas porrebbe fine alla guerra - dice a Der Spiegel il cancelliere tedesco Olaf Scholz - Se Putin fosse stato aperto ad argomenti economici, non avrebbe mai iniziato questa guerra folle. Il punto è un altro, vogliamo evitare una crisi economica drammatica, la perdita di milioni di posti di lavoro e di fabbriche che non riaprirebbero più. Questo avrebbe grandi conseguenze per il nostro Paese, e per tutta Europa, e avrebbe anche un grande impatto sul finanziamento della ricostruzione dell'Ucraina. Pertanto, è mia responsabilità dire che non possiamo permetterlo". La Germania a brevissimo conta però di mettersi in grado di rinunciare al petrolio russo. Un embargo oggi è diventato gestibile per la Germania, che è riuscita a ridurre la dipendenza da Mosca ad appena il 12% (dal 35% di prima dell’invasione) individuando approvvigionamenti alternativi.

5) La raffineria italiana a rischio chiusura (con tutti licenziati): effetto sanzioni

Le eventuali nuove sanzioni sul petrolio russo porterebbe all’immediata chiusura della raffineria Isab che si trova a Priolo, nell’area industriale di Siracusa. E quindi al collasso dell’intera zona industriale, uno dei più importanti poli energetici d’Europa. Dopo 50 anni di attività si fa più concreto il pericolo di una chiusura dell’impianto per quello che ormai tutti da queste parti chiamano "effetto boomerang delle sanzioni alla Russia di Putin" e di un atteggiamento da parte del sistema creditizio che è giudicato "inutilmente ostile" nei confronti di un’azienda di diritto italiano controllata dalla svizzera Litasco SA a sua volta controllata da Lukoil il cui fondatore e numero uno Vagit Alekperov si è dimesso nei giorni scorsi. migliaia di posti di lavoro a rischio, considerando indotto e porto. Fino a qualche mese fa Isab acquistava dalla Russia in media il 40% di petrolio, ora invece la totalità del greggio lavorato arriva dalla Russia e in particolare dai pozzi controllati da Lukoil: le banche non concedono più il credito necessario né le garanzie per acquistare il petrolio fuori dalla Russia e quindi è arrivato il soccorso di Lukoil: "Prendiamo il greggio da Lukoil – dice Claudio Geraci, vicedirettore generale di Isab – perché è l’unica società che ci fa credito". Ecco perché eventuali sanzioni indiscriminate al petrolio russo avrebbero un effetto solo: la chiusura della raffineria e il licenziamento dei lavoratori, spiega il Sole 24 Ore. Si vocifera di una possibile statalizzazione della Raffineria Isab, considerata asset energetico fondamentale: lo Stato, secondo questo ragionamento eserciterebbe il Golden power e potrebbe rimettere sul mercato tra qualche anno. Il territorio si prepara ad affrontare il peggio.