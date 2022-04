Guerra in Ucraina: cinque cose da sapere oggi

Guerra Russia Ucraina: 5 cose da sapere oggi martedì 26 aprile 2022, il punto a inizio giornata. Lavrov: "E' reale il rischio di una terza guerra mondiale". L'avanzata russa nel Donbass prosegue. Bruciano i depositi di petrolio in Russia. La mossa di Erdogan per riportare Putin al tavolo dei negoziati. Ivan Luca Vavassori, fighter italiano scomparso in Ucraina, "è ancora vivo". Il punto sul conflitto a inizio giornata.

1) Lavrov: "E' reale il rischio di una terza guerra mondiale"

E' reale il rischio che il conflitto in Ucraina sia l'innesco di una terza guerra mondiale. Lo ha detto in un'intervista al primo canale poi ripresa dall'agenzia di stampa Interfax, il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov. "Il pericolo è serio, è reale. Non si può sottovalutare" ha detto, paragonando la situazione attuale a quella della cosiddetta crisi missilistica del 1962, ma il capo della diplomazia russa ha ricordato che "a quel tempo c'erano regole, regole scritte. Le regole di condotta erano molto chiare. Era chiaro a Mosca come si stava comportando Washington e Washington aveva chiaro come si stava comportando Mosca (ma) ora rimangono poche regole". Lavrov ha rimproverato agli Stati Uniti di "aver inviato molte armi in Ucraina, nonostante i nostri avvertimenti". Interrogato su cosa stia facendo Mosca per evitare una possibile terza guerra mondiale, Lavrov ha sostenuto che "la Russia ha già fatto molto in molti modi, per anni. Durante l'amministrazione Trump abbiamo difeso al più alto livello che Mosca e Washington riaffermassero la dichiarazione di Gorbaciov e Reagan del 1987 che non ci possono essere vincitori in una guerra nucleare e che non deve mai accadere".

Le dichiarazioni del capo del Pentagono Austin ("Vogliamo vedere la Russia indebolita a un livello tale che non possa più fare cose come l’invasione dell’Ucraina") servono a rassicurare e motivare i soldati ucraini, ma rappresentano un innalzamento del livello della sfida, che ormai non è più finalizzata solo a salvare Kiev dall’aggressione di Putin, ma indebolirlo sul piano militare fino a non essere più in grado di minacciare nello stesso modo altri paesi.

2) L'avanzata russa nel Donbass prosegue

Continua sul fronte orientale la massiccia offensiva militare russa per conquistare il Donbass con bombardamenti a Kharkiv e su altre cittadine a Sud. Ma l’attacco si è esteso ieri alle vie di comunicazione e alle scorte di carburante dell’Ucraina centrale e occidentale: Mosca ha rivendicato la distruzione di sei linee ferroviarie, vicino ad altrettante stazioni, e ha fatto sapere di avere distrutto una raffineria di petrolio a Kremenchuk e diversi depositi di carburante. I russi hanno continuato ieri a bombardare anche la vasta area dell'acciaieria Azovstal di Mariupol, dove si è asserragliata la resistenza ucraina: nella città portuale non è stato trovato l’accordo per aprire dei corridoi umanitari e portare in salvo le migliaia di civili ancora intrappolati sotto le bombe. La conquista di Mariupol, permetterebbe alla Russia di collegare il Donbass alla Crimea e di proseguire poi verso il vero obiettivo, come ha spiegato il generale russo Rustam Minnekayev: il controllo di tutta l’Ucraina meridionale fino a creare un corridoio verso la Transnistria, la regione separatista filorussa della Moldavia.Proprio in Transnistria ieri diverse esplosioni, probabilmente causate da granate a razzo, hanno colpito, a Tiraspol, l’edificio che ospita il ministero per la Sicurezza dell’autoproclamato governo.

3) Bruciano i depositi di petrolio in Russia

L'ultima delle operazioni segrte che gli ucraini hanno deciso di portare in profondità nel territorio russo è avvenuta ieri alle quattro del mattino a Bryansk, a cento chilometri dal confine russso-ucraino. Un raodi ha causato due incendi disastrosi e simultanei in due grandi depositi di carburante vicino alla città, uno civile della compagnia Rosneft che contiene diecimila tonnellate di diesel e un altro che ne contiene cinquemila. L'esplosione è avvenuta alla base del serbatoio, che è il posto più ovvio dove colpire se si vuole un danno il più grave possibile. Non ci sono state vittime, ma a sera l’incendio non era ancora sotto controllo. Il governo russo riconosce in via ufficiale soltanto il primo rogo, quello civile, e non il secondo nella base militare. Kiev non rivendica l’operazione, ma è un comportamento abituale in questo genere di azioni clandestine. Non è stato un attacco con elicotteri, a differenza di quanto avvenuto un mese fa Belgorod. Più probabile un’operazione delle forze speciali ucraine a terra, secondo i quotidiani di oggi. Si tratterebbe in ogni caso di una rappresaglia contro i bombardamenti russi che prendono di mira le infrastrutture ucraine.

4) La mossa di Erdogan per riportare Putin al tavolo dei negoziati

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan aveva già vietato l’ingresso nei Dardanelli e nel Bosforo alle navi militari dirette nel Mar Nero. Per riportare Mosca e Kiev al tavolo dei negoziati, fermi da un mese ormai (risale al 29 marzo a Istanbul ’ultima sessione "in presenza") ha bloccato lo spazio aereo per i voli militari russi diretti in Siria, e per quelli civili con a bordo militari russi. Si tratta di una mossa efficace: costringe infatti i velivoli russi a un lungo e difficile aggiramento per poter gestire le sue posizioni in Siria, attraverso Caspio, Iran e Iraq. Pur non essendo una sanzione direttamente "economica" come altre, è una delle più efficaci. L'ultimo round di colloqui aveva individuato un’impalcatura convincente per le garanzie di sicurezza di entrambi: rinuncia di Kiev all’ingresso nella Nato per tranquillizzare Mosca, via libera all’integrazione nella Ue e un patto tra i garanti per tutelare l'Ucraina. Tuttavia un mese fa come oggi appare drammaticamenre chiaro che "la questione del Donbass" fosse già di per sé sufficiente a prolungare l’invasione e ad aggravarne il bilancio. Poi i crimini emersi a Bucha, Irpin, Borodianka, Chernihiv e altrove hanno allontanato qualsiasi ipotesi di tregua.

5) Ivan Luca Vavassori, fighter italiano scomparso in Ucraina, "è ancora vivo"

Ivan Luca Vavassori, l’ex calciatore che combatte accanto all’esercito ucraino, sarebbe ancora vivo. Si trova dalle parti di Mariupol con una squadra di ucraini che è stata assaltata e circondata dai russi. Lo fa sperare l’aggiornamento sul profilo social dello stesso foreign fighter italiano su cui questa mattina era stato scritto che non si avevano più sue notizie. "Ciao a tutti, il team di Ivan è ancora vivo - è il messaggio, anche questo in inglese -. Stanno cercando di tornare indietro. Il problema è che sono circondati da forze russe, così non sanno quando e quanto tempo ci vorrà per tornare indietro. Ci sono 5 persone morte e 4 feriti, ma non conosciamo i loro nomi", conclude il messaggio. Ivan, nato vicino a Mosca, a cinque anni è stato adottato dal piemontese Pietro Vavassori e Alessandra Sgarella, l’imprenditrice che nel 1997 venne rapita a Milano dal clan Lumbaca e fu tenuta in ostaggio dalla ‘ndrangheta per dieci mesi. Ivan Luca Vavassori, ex portiere in Serie C di Legnano, Pro Patria e Bra, è molto attivo su Instagram e Tik Tok, dove documenta i suoi spostamenti. Si descrive così: “guerriero del Signore”, “italiano”, “duro di testa e difficile da gestire”. Sostiene di aver fatto parte della Legione Straniera francese.