Polveriera Ucraina, la Russia non arretra e rilancia: "Via le truppe Usa"

La tensione al confine tra Russia e Ucraina resta alta, altissima. Mentre la Nato continua a sostenere che il rischio di un attacco da parte di Putin sia possibile in qualsiasi momento, Russia e Usa si scambiano provocazioni e accuse reciproche con Mosca che chiede agli Stati Uniti il ritiro delle truppe. Il Cremlino, nelle sue risposte formali alle controproposte americane sulle garanzie di sicurezza, ribadisce di non gradire le forze Usa nell'Europa dell'Est e si dice ancora una volta "disponibile" al dialogo per una nuova architettura di sicurezza. Il documento, redatto dal ministero degli Esteri in dieci pagine, ricorda le parole del presidente Vladimir Putin, il quale - dopo i colloqui col leader francese Emmanuel Macron - ha detto che Mosca è aperta al dialogo e sollecita i partner a "studiare condizioni di sicurezza stabili e paritarie per tutti i partecipanti della comunità internazionale". Allo stesso tempo si invoca il "ritiro di tutte le forze armate e le armi statunitensi in Europa centrale e orientale e nei Paesi baltici".

Nei giorni scorsi lo stesso portavoce del Pentagono John Kirby ha spiegato che nell'Europa dell'Est si trovano circa tremila soldati Usa. Ma sono 8.500 i militari americani entrati in stato di allerta.

"Mosca dica al mondo e lo dica in modo chiaro che non vuole invadere l'Ucraina, e poi lo dimostri mandando a casa le truppe e sedendosi ai tavoli negoziali", replica oggi il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, parlando al Consiglio di sicurezza dell'Onu.

Tutti parlano di "de-esclalation" ma i fatti poi smentiscono puntualmente questo auspicio. Ultimo esempio in ordine di tempo il bombardamento a Stanytsua Luhanska, dove è stato colpito un asilo, Per l'ambasciata americana a Kiev "l'aggressore nel Donbass è chiaro, è la Russia". Un tweet che non lascia spazio a interpretazioni. E ancora "Questo attacco, come molti altri - sostiene l'ambasciata - è un'orribile violazione degli accordi di Minsk e dimostra ancora una volta il disprezzo da parte russa per i civili ucraini sui due lati della linea di contatto".

Pesa anche la decisione della Russia di espellere il vice ambasciatore di Washington a Mosca, Bart Gorman. Per gli Usa è un atto "senza motivo", una "escalation" e la Casa Bianca sta valutando una risposta. ''L'azione della Russia non è stata provocata. Chiediamo alla Russia di porre fine alle sue infondate espulsioni di diplomatici e personale statunitensi e di lavorare in modo produttivo per poter ricostruire le nostre missioni. Ora più che mai è fondamentale che i nostri Paesi dispongano del personale diplomatico necessario per facilitare la comunicazione tra i nostri governi", spiega un portavoce del governo Usa.