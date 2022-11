L'incredibile blitz dei soldati ucraini in Russia

Le autorità ucraine avevano già reso noto che due elicotteri d'attacco russi Ka-52 Alligator erano stati distrutti nell'aeroporto di una base russa a Pskov, a 50 chilometri dal confine estone, e altri due erano stati gravemente danneggiati. Adesso, un video mostra come è avvenuta l'azione dei sabotatori di Kiev. Si tratta del secondo colpo in pieno territorio controllato da Mosca dopo l’attacco al porto di Sebastopoli, in Crimea.