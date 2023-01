L'Ucraina sanziona 182 società: c'è anche una controllata di Unicredit

L'Ucraina ha imposto sanzioni contro 182 società, principalmente russe e bielorusse, oltre a tre individui, nell'ultima di una serie di misure adottate dal presidente Volodymyr Zelensky per bloccare i collegamenti di Mosca e Minsk con il suo Paese. Lo riporta il Guardian. Secondo l'Ansa, tra le società colpite c'è anche una società controllata dall'italiana Unicredit.

"I loro beni in Ucraina sono bloccati, le loro proprietà saranno utilizzate per la nostra difesa", ha detto Zelenskiy in un videomessaggio. Secondo l'elenco delle sanzioni pubblicato dal Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale ucraino, le società sanzionate si occupano principalmente di trasporto merci, leasing di veicoli e produzione chimica. Per le società il decreto prevede un totale di 18 misure, tra cui il "blocco dei beni", la "cessazione delle operazioni di trading", il divieto di "ritiro dei capitali dall'Ucraina", la "cessazione di accordi commerciali, progetti comuni e programmi industriali in alcuni settori, in particolare nel campo della sicurezza e della difesa" e "l'annullamento o la sospensione di licenze e altri permessi".

La lista include il produttore ed esportatore russo di fertilizzanti potassici Uralkali, il produttore statale bielorusso di potassio Belaruskali, le Ferrovie bielorusse, nonché le russe VTB-Leasing e Gazprombank Leasing, entrambe attive nel leasing di trasporti. Nell'elenco anche Unicredit Leasing, società controllata dal gruppo bancario italiano.