Ucraina, rubano nelle case abbandonate: sciacalli catturati e legati ai pali della luce

Con l'inizio dell'invasione russa in Ucraina, le case, i negozi e gli uffici di diverse città sono rimasti abbandonati e incustoditi dai cittadini che si sono dati alla fuga dopo i primi missili. Una situazione che ha dato il via ai primi episodi di sciacallaggio, un gesto spregevole a cui spesso dobbiamo assistere quando avvengono disastri naturali o conflitti armati di grande portata come questo, quando le forze dell'ordine sono impegnate in altre attività. Per questo motivo in alcune città ucraine sono stati gli stessi cittadini a trasformarsi in giustizieri, prendendo i ladri e legandoli ai pali dell'illuminazione. Una gogna toccata a diversi sciacalli, come testimoniano le immagini e i video postati sui social, alcuni dei quali preferiamo non mostrare.

Uno dei casi arriva dalla città di Mykolayiv, tra Odessa e Kherson: i residenti hanno colto un ladro in flagrante, lo hanno catturato e poi legato ad un palo della luce con i pantaloni abbassati. Secondo quanto riportano i media locali, l'uomo sarebbe stato sorpreso mentre era intento a svaligiare un negozio, lasciato incustodito dai dipendenti. I cittadini, prima di chiamare la polizia, hanno preferito procedere con questa particolare "punizione". Dopo l'arrivo degli agenti il ladro è stato liberato, prima di finire in manette.

Un episodio simile è stato documentato anche nella città portuale di Berdiansk, situata nella zona sud-orientale del Paese, tra Mariupol e Melitopol. Anche in questo caso il ladro è stato "beccato" mentre era intento a svaligiare un'abiutazione. Una delle conseguenze del conflitto è proprio la scarsità di beni alimentari, un problemapuò spingere a gesti del genere. Per questo motivo i residenti di alcune zone del Paese hanno deciso di organizzarsi con delle "pattuglie" anti-saccheggio, sperando di scoraggiare nuovi sciacalli e che la situazione torni alla normalità il prima possibile.