Better call Boris! Il tweet (poi cancellato) del governo ucraino

Che Boris Johnson fosse molto popolare in Ucraina era risaputo. L'ex premier britannico è stato tra i primi al mondo, già nel novembre dello scorso anno, a denunciare l'intenzione di Vladimir Putin di invadere il Paese. Insieme a Joe Biden è stato è stato il leader mondiale che più ha inviato aiuti militari ed è stato il primo a recarsi personalmente a Kiev, dove poi è tornato anche una seconda volta, per incontrare il presidente Volodymyr Zelensky.

Il governo ucraino sembra sia stato così felice delle dimissioni di Liz Truss e della notizia di un probabile ritorno di Johnson, che addirittura dall'account ufficiale del governo è stato lanciato un tweet con la scritta Better Call Boris!, meglio chiamare Boris, e un fotomontaggio con l'immagine di Saul Goodman, il protagonista della famosa serie Netflix Better Call Saul, con la faccia di Johnson. Il tweet è stato però poco dopo cancellato, ma ha comunque fatto scalpore nel Regno Unito.

Andrew Quinn, redattore di National World, ha definito il post "un vero e proprio schiaffo a tutte le persone che nel Regno Unito hanno sostenuto l'Ucraina e accolto i rifugiati ucraini nelle loro case", definendolo addirittura "disgustoso". Il leader del Labour Keir Starmer si è detto "piuttosto sorpreso" dal tweet, aggiungendo: "Per quanto riguarda l'Ucraina, il mio imperativo assoluto è assicurarmi che tutti noi la sosteniamo di fronte all'aggressione di Putin".

Dall'inizio dell'invasione il Regno Unito di Johnson ha fornito 3,8 miliardi di sterline di aiuti militari ed economici a Kiev e ad agosto il leader conservatore è stato insignito dell'Ordine della Libertà, la più alta onorificenza della nazione. Un mese prima era stato lui a conferire al presidente Zelensky il Sir Winston Churchill Leadership Award, premio che riconosce la "straordinaria leadership di un individuo".

Zelensky non ha fatto mai segreto della sua stima e ammirazione per Johnson, al punto tale che quando a giugno riuscì a sopravvivere al primo tentativo di sfiduciarlo affermò di essere stato “molto felice” del fatto che fosse rimasto premier. Quando poi però l'ex sindaco di Londra fu costretto alle dimissioni a luglio, Zelensky affermò che tutti gli ucraini avevano accolto la notizia con “tristezza” e lo ringraziò per aver sostenuto l'Ucraina "fin dal primo giorno del terrore russo".

