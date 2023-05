Giornalista muore colpito in pieno da razzo russo

"È con profondo dolore che dobbiamo annunciare il nostro reporter Arman Soldin è stato ucciso oggi nei pressi di Bakhmout, in Ucraina. I nostri pensieri vanno alla famiglia e ai parenti". Con un tweet essenziale, l'agenzia France Presse annuncia la scomparsa, nel corso di un combattimento, di un suo giornalista in Ucraina.

Il giornalista sarebbe deceduto in seguito a un bombardamento avuto luogo intorno alle 16.30, ora locale, nei pressi di Tchassiv Iar, località ucraina molto vicina a Bakhmout, che è bersagliata da giorni dalle forze russe.

Che cosa faceva Soldin a Bakhmout e chi era

Il team di Afp si trovava con un gruppo di soldati ucraini. Soldin, 32 anni, è stato colpito in pieno da uno dei razzi partiti da un lanciatore Grad. Il resto dei suoi accompagnatori sono rimasti illesi. "L'intera agenzia è devastata dalla perdita di Arman" ha detto il presidente di France Presse Fabrice Fries. "La sua morte ci mette in guardia dai rischi e dai pericoli che corrono i giornalisti che stanno coprendo la guerra in Ucraina".

Nato a Sarajevo, ma di nazionalità francese, Soldin ha iniziato a lavorare nel 2015 negli uffici di Afp a Roma, poi si è trasferito a Londra. È stato scelto nel team in partenza per l'Ucraina sin dall'inizio del conflitto, il 24 febbraio 2022. Da settembre si era stabilito in Ucraina ed era coordinatore del team televisivo, spostandosi in continuazione tra Est e Sud del Paese.

Sono in tutto 11 i giornalisti uccisi nel corso della guerra, secondo Reporters sans Frontieres e il Comitato per la protezione dei giornalisti. "Il lavoro di Arman inglobava tutto quello che ci rende fieri dei nostri giornalisti in Ucraina" ha detto il direttore del notiziario Afp Phil Chetwynd in un comunicato. "Era un giornalista pieno di energia, coraggioso ed entusiasta, pronto sempre a lavorare nei posti e nelle situazioni piu' difficile" ha aggiunto il direttore della Afp Europa Christine Buhagiar.

(Notizia in aggiornamento)

