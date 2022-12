L'Ucraina riceverà un miliardo di euro per affrontare la crisi energetica

Un miliardo di euro di nuovi aiuti all'Ucraina. È questo il risultato ottenuto dalla Conferenza di Parigi che risponde di fatto alle richieste del presidente, Volodymyr Zelensky, intervenuto in video collegamento al summit a cui hanno partecipato 47 paesi riuniti nella capitale francese per discutere dell'emergenza energetica in Ucraina. Il risultato della conferenza ha superato persino la somma chiesta da Kiev: circa 800 milioni di euro, che Zelensky aveva individuato, pur precisando che si tratta di "una cifra molto alta ma inferiore al costo di un potenziale black out" nel Paese.

Gli aiuti saranno "distribuiti nei prossimi giorni e durante i mesi invernali, il che contribuirà a rafforzare la resilienza delle infrastrutture civili", ha aggiunto la ministra degli Esteri francese, Caterina Colonna. Quasi la metà degli aiuti - circa 400 milioni - sarà destinata al settore energetico ucraino, messo a durissima prova dall'ondata di attacchi aerei russi. Rispetto al miliardo di euro raccolto, 415 milioni sono destinati al settore energetico nel suo complesso; 25 milioni al comparto idrico; 38 milioni all'alimentazione elettrica; 17 milioni al settore sanitario; e 22 milioni al settore dei trasporti. Si tratta di 517 milioni, circa la metà dei fondi raccolti: per la parte restante la ministra degli Esteri francese non ha fornito ulteriori dettagli, spiegando che presto verrà stabilito a che comparti destinati la somma restante.

L'Italia contribuirà con 10 milioni di euro alla creazione del meccanismo di coordinamento degli aiuti, ha annunciato nel suo intervento il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Il capo della Farnesina ha ricordato l'impegno dell'Italia al fianco della popolazione ucraina e del suo esercito, ribadendo la disponibilità a ulteriori sostegni. La Commissione europea, invece, è pronta a mobilitare 30 milioni di euro per l'acquisto di circa 30 milioni di lampadine a Led da fornire a Kiev., ha annunciato la presidente, Ursula von der Leyen, auspicando che altri si uniscano a questo sforzo perché, "in questo momento di buio e sofferenza, è molto importante portare la luce in Ucraina".

La conferenza internazionale convocata dal presidente francese, Emmanuel Macron, ha tracciato le criticità che dovrà affrontare quest'inverno l'Ucraina a causa dei bombardamenti russi alle infrastrutture critiche. "L'aggressore non riuscirà a farci precipitare nel freddo e nel buio. Con il sostegno dei nostri amici, persevereremo", ha così scritto su Twitter il primo ministro ucraino Denis Shmyal, esprimendo soddisfazione per il traguardo raggiunto nella conferenza internazionale nella capitale francese.